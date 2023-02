Selfie con Maria De Filippi, la triste richiesta di un fan durante la camera ardente di Maurizio Costanzo

Maria De Filippi sommersa dall’affetto dei romani. Al secondo giorno di camera ardente per Maurizio Costanzo, scomparso venerdì 24 febbraio all’età di 84 anni, la moglie del giornalista continua a ricevere in Campidoglio l’omaggio della gente di Roma. La Capitale ha sempre avuto un posto speciale nel cuore di Costanzo: un sentimento ricambiato dalla città, che in questi giorni sta riversando tutto il suo amore su Maria De Filippi, in un momento tanto complicato della sua vita.

Il selfi con Maria De Filippi alla camera ardente di Maurizio Costanzo

La conduttrice non nega una stretta di mano o un abbraccio a chiunque passi in Campidoglio per un ultimo saluto a Maurizio. Non importa se chi si avvicina a lei sia famoso o meno, Maria accoglie tutti con un sorriso, pur nascondendo dietro gli occhiali da sole neri la tristezza che inevitabilmente riempie il suo cuore in questi giorni. Purtroppo – dispiace sottolinearlo – c’è stato anche chi ha approfittato della troppa disponibilità della De Filippi.

Alcune persone hanno chiesto a Maria un selfie, mancando evidentemente di tatto e sensibilità. Qualità che invece non mancano alla moglie di Costanzo, la quale ha acconsentito alle richieste di chi le ha chiesto una foto, pur avendo tutto il diritto di dire no. Sui social circolano foto e video di persone che si sono avvicinate in maniera indiscreta alla conduttrice. E il coro unanime è di condanna verso coloro che, magari sfoggiando anche un sorriso, hanno approfittato di questo momento per fare un selfie con Maria: «Certa gente non sa che cosa significa la parola rispetto ed educazione», scrive un utente su Twitter. «La gente così mi fa ribrezzo e paura», twitta un altro. È bufera social. Della serie, “lo show dell’insensibilità”. Nonostante tutto, la conduttrice si è prestata alle fotografie con i propri fan, nonostante davanti avesse il feretro del marito.