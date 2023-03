Dove e a che ora vedere le repliche di C’è Posta per Te? Canali tv. Dal 7 gennaio 2023 è ripartito un cult della televisione italiana: “C’è posta per te”. Tra siparietti, gag e soprattutto storie strappalacrime, Maria De Filippi è tornata a impadronirsi del sabato serata televisivo italiano. Il programma funziona e anche alla grande, considerato come dal 2000 tiene incollate le persone al televisore anche nel fine settimana.

Dove vedere le repliche di C’è Posta per Te?

Come ogni sabato, dopo “Striscia la Notizia” Maria De Filippi abbraccia il proprio pubblico fidelizzato da decenni, facendo iniziare la trasmissione intorno alle ore 21.20. La puntata, in diretta, può essere vista in streaming anche sul sito di Mediaset. Per chi invece il sabato sera non può guardarla ma ha bisogno di vedersela più avanti con calma, può tranquillamente vedere la puntata sulla piattaforma streaming di Mediaset Infinity.

E’ possibile vedere il programma condotto da Maria De Filippi anche attraverso il cellulare. Come ricorda la stessa Mediaset, su smartphone è possibile seguire le puntate attraverso l’app MediasetPlay, disponibile sia in modalità iOS che per i modelli Android. Inoltre, si può commentare anche il programma di Maria De Filippi in diretta. Andando su Twitter, infatti, è possibile commentare la puntata usando l’hastag #cepostaperte, con il pubblico che quindi viene chiamato a esprimersi sulle storie che vengono raccontate all’interno della trasmissione.

Come in ogni programma della De Filippi che si rispetti, la funzione del pubblico è vitale. Ogni evento da lei presentato, infatti, deve generare dibattito. Come già molte storie di “C’è posta per te” dell’ultima edizione, la filosofia del programma rimane quella del “bene o male, basta che se ne parli”. Proprio questo continuo dibattere delle storie intorno ai personaggi protagonisti dei programmi della De Filippi, sono molto probabilmente il segreto dei programmi di successo della conduttrice.