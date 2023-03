C’è Posta per Te, chi sono gli ospiti dell’ultima puntata: anticipazioni sabato 11 marzo 2023

Ci siamo, è tutto pronto per l’ultima ed attesissima puntata di C’è Posta per Te! Il celebre programma di Maria De Filippi che va in onda sabato nella prima serata di Canale 5 è agli sgoccioli ma anche nella puntata finale che verrà trasmessa domani, i colpi di scena e le emozioni per i telespettatori non mancheranno. Oltre alle storie dei protagonisti diversi ospiti si avvicenderanno in studio regalando un momento di gioia al pubblico a casa. Ma chi saranno gli ospiti dell’ultima puntata di C’è Posta per Te?

Gli ospiti della puntata finale di C’è Posta per Te

Il programma C’è Posta per Te racconta le storie di persone comuni che si affidano alla maestria di Maria De Filippi per provare a ricucire un rapporto, tra genitori o fidanzati, che si riteneva perduto oppure per fare una sorpresa a delle persone care che stanno attraversando o hanno attraversato nella loro vita un momento difficile o delicato. Non mancano poi i casi delle persone più in là con gli anni che vogliano ricontrare qualcuno che ha fatto parte della propria vita e così si affidano alla bravura della padrona di casa che tende loro la mano e le aiuta nel raggiungere il proprio scopo. Nel corso delle precedenti puntate tante le storie raccontate ed altre ne seguiranno nella puntata che si appresta ad andare in onda.

Per non perdersi nemmeno un minuto della trasmissione ricordiamo che C’è Posta per Te va in onda domani, sabato 11 marzo, in prima serata su Canale 5. Quella che si appresta a partire sarà l‘ultima puntata del celebre format che poi lascerà spazio al Serale di Amici. Rispetto a quest’ultimo ricordiamo che andrà in onda a partire da sabato 18 marzo ed anche qui i colpi di scena e le emozioni non si faranno attendere. Tornando a C’è Posta per Te chi saranno gli ospiti della puntata di sabato? Per il gran finale di stagione ospiti di due storie il noto conduttore Gerry Scotti e il vincitore di Sanremo 2023 Marco Mengoni.