Uomini e Donne, torna il programma di Maria De Filippi: ‘Per Mediaset è una miniera d’Oro’. Quando si ha nel palinsesto un programma forte come Uomini e Donne si può tirare un sospiro di sollievo.

Uomini e Donne, la miniera d’oro di Mediaset

Fortissimo dal punto di vista mediatico, milioni di spettatori a puntata, share altissimi, e ovviamente questo merito è riconducibile a Maria De Filippi e alla sua invidiabile squadra di lavoro. Come scrive giustamente il giornalista Giancarlo De Andreis nella sua rubrica La Tv vista da internet (apparsa sull’ultimo numero del settimanale DiPiù Tv), la conduttrice di Mediaset “è una vera e propria miniera d’oro” che non potrebbero mai perdersi per strada.

Purtroppo la scorsa settimana Maria De Filippi è stata colpita da un lutto devastante: è morto Maurizio Costanzo, uno dei più grandi uomini di spettacolo, che è stato non solo conduttore tv, ma anche conduttore radiofonico, sceneggiatore, paroliere, autore e chi ne ha più ne metta. Quindi è normale che i vertici Mediaset abbiano deciso di mettere in pausa tutti i programmi di Maria De Filippi così che lei potesse elaborare il lutto nel migliore dei modi possibili. Presto, però, tornerà in onda il suo dating show di successo che, come ha sottolineato il giornalista Giancarlo De Andreis, può contare su 3 milioni di spettatori con il 28% di share.

Ebbene sì, dopo una settimana di riposo, se così si può dire, la conduttrice di Uomini e Donne tornerà al lavoro per registrare i suoi programmi di successo come quello appena citato e Amici. Sabato 4 marzo andrà in onda una nuova puntata di C’è posta per te mentre domani sarà registrate una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi prima del serale, che andrà in onda nelle settimane successive. Ma quando ci sarà la scelta di Federico, che il pubblico sta aspettando in maniera spasmodica? Molto probabilmente sarà registrata, assieme ad altre puntate, tra lunedì e martedì prossimo, quindi bisognerà aspettare prima di scoprire chi effettivamente avrà scelto tra Carola e Alice. Si avrà anche modo di capire come saranno andate le cose tra Gemma Galgani e Silvio, e poi ancora Riccardo Guarnieri, se ha conosciuto una nuova dama oppure no, per non parlare di Armando Incarnato, che nelle ultime puntate andate in onda ha avuto uno scontro durissimo con l’opinionista Gianni Sperti.