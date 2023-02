Quando ritorna in onda Amici 22 di Maria De Filippi? Data prossima puntata

La morte improvvisa e inaspettata di Maurizio Costanzo, grande giornalista, conduttore e re dei talk show, ha scombussolato tutti i palinsesti Mediaset. E già da venerdì scorso, giorno della triste notizie, l’azienda e i telespettatori hanno dovuto fare i conti con alcuni cambiamenti: niente Uomini e Donne, C’è Posta per Te, Amici, tutti programmi condotti da Maria De Filippi. Al posto di questi, che ogni giorno appassionano il pubblico, abbiamo visto gli speciali dedicati a Maurizio Costanzo, che con il suo talk show ha fatto la storia della tv italiana e ha innovato il modo di fare domande. Ora, rispettando il dolore della De Filippi, le domande sullo stesso tono si rincorrono: quando ricominciano i suoi programmi di punta? E come cambierà ancora il palinsesto?

Il daytime di Amici torna in onda da lunedì 6 marzo 2023?

Molti si aspettavano il ritorno di Amici e di Uomini e Donne proprio oggi, martedì 28 febbraio. Ma niente da fare: nonostante le puntate siano state registrate prima della morte di Maurizio Costanzo, l’azienda ha deciso di rispettare il dolore della De Filippi e di stravolgere ancora la programmazione normale. Stando a quanto si legge sulla pagina Instagram Amici News, sempre informata sul talent show di successo, il daytime non andrà in onda in questa settimana: la prossima puntata, a quanto pare, ci sarà lunedì 6 marzo, a partire dalle 16.10 circa. Domenica, invece, andrà in onda il pomeridiano, la 22esima puntata registrata la settimana scorsa, di giovedì, il giorno prima della morte del giornalista e conduttore.

Quando ritorna Uomini e Donne in tv

Non solo Amici. I telespettatori, che continuano ad essere vicini alla De Filippi e a tutta la sua famiglia, si domandano quando ritornerà in onda Uomini e Donne. L’ultima puntata l’abbiamo vista giovedì, poi il pubblico ha dovuto fare a meno di dame e cavalieri. Non c’è ancora una data certa, ma è probabile che anche Uomini e Donne torni in onda, a partire dalle 14.45, lunedì 6 marzo. Questi, tra l’altro, sono giorni anche importanti per la scelta di Federico Nicotera, che si sarebbe dovuta registrare lo scorso weekend. Maria De Filippi tornerà in tv per le prossime registrazioni o verrà sostituita? Non ci resta che aspettare e capire cosa succederà, ancora una volta, ai palinsesti di Canale 5!