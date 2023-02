Uomini e Donne martedì 28 febbraio 2023 va in onda? Anticipazioni puntata

In questi giorni, le reti Mediaset sono in lutto per la morte di Maurizio Costanzo. Il palinsesto ha subito delle modifiche soprattutto per rispettare il momento di dolore di Maria De Filippi i cui programmi sono stati sospesi. Amici, Uomini e Donne e C’è posta per te, tutti programmi condotti dalla moglie di Costanzo, hanno subito una battuta di arresto. Anche oggi 27 febbraio Uomini e Donne non è andato in onda per lasciare spazio ai funerali del noto conduttore del ‘Costanzo show’ e giornalista morto il 24 febbraio scorso. Quando tornerà in onda il dating show della De Filippi?

Quando tornerà Uomini e Donne

Nonostante la produzione non abbia ancora reso note date ufficiali, già dalla giornata di domani, martedì 28 febbraio, Uomini e Donne potrebbe fare ritorno. Le puntate del fine settimana sono saltate e potrebbero essere state rimandate al prossimo weekend. Ma cosa ci aspetta nelle prossime puntate del programma condotto dalla De Filippi? Cosa succederà nel dating show?

I telespettatori aspettano di conoscere la decisione di Federico Nicotera

Tutto è incentrato sulle vicende del tronista Federico Nicotera. I fan del programma sono in attesa di conoscere qual è la corteggiatrice scelta dal giovane. Chi sarà la preferita: Alice o Carola? Da indiscrezioni sembrerebbe, però che Federico sia più propenso a scegliere Carola Carpanelli. Sembrerebbe che il tronista abbia rifiutato l’altra corteggiatrice Alice e sia molto più probabile il coronamento dell’amore tra Federico e la ragazza di Varese. Ma per tutti coloro che hanno seguito con particolare interesse le vicende di Federico Nicotera e sono curiosi di sapere chi delle due ragazze sceglierà, l’attesa è quasi terminata. Manca davvero poco per sapere chi sceglierà tra Alice e Carola. Ma nel corso dei prossimi appuntamenti si tornerà anche a parlare di Gemma e Silvio che hanno già fatto alcune esterne. Si sono piaciuti? Sta per nascere qualcosa?