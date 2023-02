Maurizio Costanzo, i funerali nella Chiesa degli Artisti: in centinaia per l’ultimo saluto

Una Piazza del Popolo gremita ha accolto il feretro del noto giornalista e conduttore televisivo, Maurizio Costanzo, morto a 84 anni, venerdì 24 febbraio scorso. Non solo personaggi noti del mondo dello spettacolo hanno voluto dare l’ultimo saluto a Costanzo, ma anche gente comune. In chiesa Maria De Filippi, la moglie del giornalista, sempre accanto al figlio Gabriele, è stata affiancata anche dal dirigente Mediaset, Pier Silvio Berlusconi che in questi giorni ha manifestato in vario modo il suo attaccamento alla persona e al professionista Maurizio Costanzo

In centinaia hanno preso parte al funerale di Maurizio Costanzo

Tanti i volti noti presenti al funerale che si è celebrato nella chiesa degli Artisti in piazza del Popolo: Jerry Scotti, Massimo Lopez, Lorella Cuccarini, Mara Venier, Alfonso Signorini, Giorgio Panariello, Carlo Conti. Un elenco lunghissimo di personaggi noti e meno noti del mondo dello spettacolo e tantissima gente comune che sembra aver perso, con la morte di Costanzo, un membro della famiglia. Un’omelia articolata su diversi aspetti della vita professionale e privata di Maurizio Costanzo, quella celebrata da don Walter Insero, che ha parlato della ‘persona’ Maurizio e delle sue qualità, del suo impegno e immancabilmente della sua passione di una vita: il giornalismo. Si è soffermato, poi, sul suo legame con la famiglia e sull’affetto che ha suscitato nelle persone che sono entrate in contatto con lui, tanto da essere considerato da molti come un ‘padre’, oltre che come una guida.

Un maxi schermo è stato allestito in piazza del Popolo per seguire il rito funebre

Tanta la gente accorsa, così tanta da aver necessitato l’allestimento di un maxi schermo in Piazza del Popolo per consentire ai numerosi fan di partecipare al rito funebre. Un ultimo saluto che è andato in onda in diretta televisiva non solo su Canale 5, ma anche sulla Rai a partire dalle 15 nel corso del programma ‘Oggi è un altro giorno’ e, sempre la Rai renderà ancora omaggio al giornalista con una puntata speciale de ‘La Vita in diretta”.