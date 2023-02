Maurizio Costanzo, il patrimonio del giornalista: a quanto ammonta l’eredità lasciata

Il noto conduttore, autore e giornalista Maurizio Costanzo è deceduto ieri all’età di 84 anni. Una morte giunta come un fulmine a ciel sereno nel mondo dello spettacolo e che lascia una vuoto incolmabile in tutti coloro che lo conoscevano e gli volevano bene. Il primo pensiero vola senza dubbio alla moglie, l’altrettanto celebre Maria De Filippi, alla quale era legato da ben 33 anni. Sono in molti adesso a chiedersi a quanto ammonti la sua eredità ed il patrimonio accumulato dal giornalista durante la sua lunga carriera.

Funerali Maurizio Costanzo: orario e dove seguirli in tv

Il patrimonio di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo proveniva da una famiglia semplice: mamma casalinga e papà impiegato al Ministero dei Trasporti e probabilmente, quando cominciò la propria carriera nel mondo della televisione, non immaginava di ottenere il successo che lo ha reso celebre e per il quale resterà per sempre vivo nel ricordo di ognuno di noi. È stato lo stesso Costanzo qualche anno fa ad ammettere di percepire una pensione da giornalista in quanto è il mestiere che portava avanti da più tempo. Va poi specificato che oltre al suo patrimonio si deve aggiungere anche quello della moglie Maria De Filippi la quale, se si fa riferimento soltanto alla casa di produzione, ‘Fascino’ ha un fatturato che si aggira intorno ai 70 milioni di euro.

Definire con precisione il patrimonio lasciato in eredità da Maurizio Costanzo non è semplice. Infatti, oltre alla conduzione dei vari talk che lo resero celebre, Costanzo possedeva anche una casa di produzione chiamata ‘Fortuna Audiovisivi’, nella quale collaboravano anche altri volti noti del mondo dello spettacolo. A tutto ciò, vanno poi aggiunte anche le esperienze da lui maturate come professore a contratto prima tra il 1995 e il 2019 all’università La Sapienza di Roma e poi, tra il 2011 e il 2012, all’Università degli studi Niccolò Cusano.