Maria De Filippi, per la morte di Costanzo non vanno in onda ‘C’è posta per Te’ e ‘Amici 22’

Come prevedibile, le trasmissioni di Maria De Filippi in cui figura la conduttrice non saranno trasmesse. Sabato 25 febbraio non va in onda C’è Posta Per Te e sostituito con puntate speciali del Maurizio Costanzo Show – ’In Ordine Alfabetico ’99’ e ’I Tre Tenori’, che vedevano Costanzo ed Enrico Mentana intervistare Vittorio Gassman, Alberto Sordi e Monica Vitti; nel secondo speciale, invece, i pionieri del piccolo schermo italiano sulla loro carriera e vita privata: Mike Bongiorno, Corrado e Raimondo Vianello.

Sospesi per lutto i programmi di Maria De Filippi

Cambiamenti su Canale 5 anche per quanto riguarda la puntata domenicale del talent show. Amici 22 non va in onda. Al suo posto dalle 14 tre episodi di Beautiful, dalle 15:10 due di Terra Amara e a seguire una puntata speciale di Verissimo. Entrambe le trasmissioni sono pre-registrate ma per rispetto del dolore della conduttrice, in seguito alla morte di Maurizio Costanzo, questa settimana non saranno trasmesse. L’appuntamento con Amici, quindi, è fissato per domenica 5 marzo alle ore 14.

Roma si prepara per l’ultimo saluto al grande conduttore: i funerali di Maurizio Costanzo saranno trasmessi su Rai1 lunedì 27 febbraio a partire dalle ore 15. La camera ardente è stata allestita in Campidoglio e aperta sabato 25 febbraio dalle 10:30 alle 18. Stessi orari di apertura si rispetteranno domenica 26 febbraio. Tante le iniziative televisive per omaggiare il marito di Maria De Filippi morto: i palinsesti Rai e Mediaset sono stati stravolti. Tre cartelli su tutte le reti Mediaset sono stati mandati in rotazione per salutare Maurizio Costanzo: “Buon viaggio Maurizio. Grazie infinite da tutti noi di Mediaset”, “Ciao Maurizio. Sarai sempre nei nostri cuori. Pier Silvio Berlusconi” e “Carissimo Maurizio, con te se ne va un pezzo della nostra televisione e un pezzo del nostro Paese”.

Secondo indiscrezioni, Maria De Filippi in lutto potrebbe decidere di farsi sostituire per le ultime registrazioni di Amici 22. La puntata del talent registrata giovedì 23 febbraio 2023 andrà in onda domenica 5 marzo. Del pomeridiano manca solo un appuntamento da confezionare, ma questo potrebbe non avvenire. Le ultime decisioni riguardo all’ammissione degli allievi al Serale potrebbero essere prese durante i pomeridiani ad opera degli insegnanti di canto e di ballo. In questo modo la conduttrice avrebbe due settimane per risollevarsi dalla morte del marito Costanzo e ritornare a registrare la prima puntata del Serale di Amici 22 prevista per il 18 marzo prossimo. Si attendono informazioni ufficiali.