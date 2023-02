Pier Silvio Berlusconi: chi è, età, carriera, moglie, figli, oggi, il rapporto con Maurizio Costanzo, foto e Instagram

Tutto pronto per una nuova puntata di Verissimo che questa domenica dedicherà uno speciale a Maurizio Costanzo. Silvia Toffanin accoglierà tanti ospiti speciali che racconteranno il loro rapporto con lui e alcuni aspetti segreti della vita del giornalista scomparso. Tra questi potrebbe arrivare in studio anche Pier Silvio Berlusconi, ma che rapporto c’è stato tra loro? Scopriamolo insieme!

Pier Silvio Berlusconi: chi è, età, carriera

Pier Silvio Berlusconi è un noto politico italiano della destra liberale, leader di Forza Italia. Nasce a Milano nel 1936, ha 87 anni ed è anche un noto imprenditore e capo della Mediaset. Ha avuto quattro mandati come Presidente del Consiglio in Italia e nel 1977 ha ricevuto l’onorificenza di “Cavaliere del Lavoro”, ma ha dovuto rinunciare a questo titolo a causa delle sue condanne penali. Infatti, è indagato da tempo per numerosi atti: abusi su minorenni, evasione fiscale, appropriazione indebita e falso bilancio. Molte delle indagini sono state archiviate.

Il rapporto con Maurizio Costanzo

Il rapporto tra il leader di Forza Italia e Maurizio Costanzo non è stato dei più sereni ed idilliaci, anzi. Tra loro ci sono stati diversi scontri, ma il giornalista ha sempre voluto mostrare un grande rispetto nei confronti di tutti, anche verso coloro di cui non condivideva le idee. Così è stato con Silvio Berlusconi, che ha accolto anche diverse volte nel suo salotto Maurizio Costanzo Show, nonostante la divergenza di idee politiche non hanno mai avuto grandi litigi. Il giornalista scomparso ha affermato più volte: “Quando ci disse che voleva candidarsi, io non fui d’accordo. Gli dissi che non l’avrei mai votato, e così è stato”.

Berlusconi indagato per l’attentato a Costanzo

Nel 1993 in Via Fauro a Roma è stato registrato un fallito attentato a Maurizio Costanzo che voleva togliergli la vita. L’indagine sul caso è andata avanti per alcuni mesi, dopodiché è stata archiviata. Tra gli indagati primari c’era proprio Pier Silvio Berlusconi, soprattutto per le sue intercettazioni in carcere con il boss mafioso Giuseppe Graviano. Il leader politico non ha risposto a nessuna domanda degli inquirenti avvalendosi della facoltà di non rispondere. Costanzo pare aver creduto alla sua innocenza e il rapporto tra i due non si è incrinato.

L’addio su Instagram

L’addio del politico sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 543 mila followers, è stato molto commovente. Ha condiviso una loro foto durante il Maurizio Costanzo Show e ha scritto: “Maurizio Costanzo è stato uno dei più grandi giornalisti e scrittori italiani di sempre”. D’altronde, Berlusconi è il capo della Mediaset, che ha permesso oltre 40 anni di grande carriera a Maurizio e i due sono andati sempre oltre le loro divergenze politiche. Così, Berlusconi lo saluta con grande affetto.