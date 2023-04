Silvio Berlusconi ha la leucemia? Ultime news sulle condizioni di salute

Hanno scosso il mondo istituzionale le condizioni di salute dell’ex premier Silvio Berlusconi, a cui è stato diagnosticato dalla fine di marzo la leucemia. Il tumore del sangue avrebbe costretto l’ex Presidente del Consiglio agli ultimi due ricoveri presso il San Raffaele di Milano, dove attualmente è tenuto in terapia intensiva sotto la stretta visione dei medici personali. Nonostante la faccenda sia molto grave, soprattutto per la polmonite conseguente la patologia tumorale, Berlusconi sarebbe cosciente. Infatti, dalla propria camera starebbe ugualmente lavorando: nella mattinata, avrebbe chiamato i vertici di Forza Italia per informarli delle condizioni di salute.

La leucemia di Silvio Berlusconi

Chi è vicino al presidente Berlusconi, parla di un leone che non ha voglia di arrendersi. Non sono solo i parenti a descriverlo, come nel caso del fratello Paolo, ma anche i stretti collaboratori che da una vita collaborano con l’ex Premier. La situazione è critica, eppure Berlusconi è lucido e si intrattiene con quelle poche persone che possono visitarlo. Al suo fianco, non ha mai fatto mancare la sua presenza la deputata Marta Fascina, anche attuale moglie dello stesso leader politico.

Da Destra a Sinistra, sono tanti i messaggi politici che augurano all’ex Presidente del Consiglio una pronta guarigione. Per ora, i medici personali parlano attraverso i bollettini medici, parlando di una situazione sotto controllo. Ovvio però che la leucemia non sia uno scherzo, soprattutto per un uomo che, seppur sportivo, ha sempre 86 anni. Infatti, la polmonite potrebbe avere serie ripercussioni sul sistema immunitario dell’ex Premier, già compromesso dalle cure per la leucemia.

Si pensa al peggio per Berlusconi?

Da una parte vi sono i medici, che comunicano da ieri lo stato di salute dell’ex presidente del Milan. Dall’altra l’opinione pubblica, che nonostante le parole dei dottori, non nutre grande ottimismo per questa situazione. La situazione non è delle più rosee, sia chiaro, ma vorrebbero sentire nei prossimi giorni dei miglioramenti per la salute del leader politico.