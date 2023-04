Come sta Silvio Berlusconi e perché è stato ricoverato al San Raffaele: ultime news sul leader di Forza Italia

Silvio Berlusconi è stato ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano in seguito a un grave malore. La situazione è seria e attualmente si trova nel reparto di terapia intensiva cardiochirurgica. Nella giornata di ieri i giornalisti hanno circondato l’ospedale per avere altre notizie, ma il bollettino medico è saltato. Ecco perché il leader di Forza Italia è stato ricoverato e come sta oggi, tutti sono in apprensione per lui.

Silvio Berlusconi ha la leucemia?

Berlusconi è stato trasportato d’urgenza dopo un malore avuto nella sua residenza di Arcore, a seguirlo c’è il suo medico di fiducia Alberto Zangrillo. La situazione medica non è ottimale: aveva già subito un ricovero per aritmia cardiaca il 27 marzo scorso. Le condizioni sembrano peggiorate ulteriormente e le cause del malore non sono del tutto chiare. Il 29 settembre scorso ha compiuto 86 anni e le patologie pregresse aggravano la situazione. La diagnosi è: scarsa ossigenazione del corpo, questa carenza di globuli bianchi ha messo sotto stress il sistema cardiovascolare e quello respiratorio. Inoltre, il paziente ha anche una polmonite cronica che peggiora il quadro clinico.

La grave patologia

La situazione medica del paziente del Dott. Zangrillo non è delle migliori e pare che l’insufficienza respiratoria e il malfunzionamento dell’apparato cardiovascolare dipendano da un patologia a monte. Quale? Si tratta di una grave patologia del sangue, che renderebbe il Cavaliere sempre affaticato e soggetto a complicazioni mediche. Silvio Berlusconi non ha mai voluto approfondire e raccontare nel dettaglio la grave malattia che sarebbe alla base di questi problemi al cuore e ai polmoni. Ricordiamo anche che nel 2016 gli è stata sostituita la valvola aortica e dopo poco gli è stato impiantato un pacemaker. Circa 25 anni fa ha anche subito un intervento per la rimozione del tumore alla prostata. La situazione clinica è considerata seria e grave.

Ultime news sul leader di Forza Italia: come sta oggi?

Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva e nonostante la forte presenza di giornalisti e fotografi sul posto, ieri sera non ci sono stati aggiornamenti sulla sua situazione. Pare che il medico abbia lasciato la sua stanza in tarda serata, tra le 22 e mezzanotte, e che sia andato via molto arrabbiato. I giornalisti lo avrebbero assalito di domande e la sua unica risposta è stata “Andate a dormire”, parole pronunciate con un’aria scocciata. La famiglia e la compagna di Berlusconi hanno preferito mantenere la massima privacy per questa situazione delicata. E tutti fanno il tifo per lui!