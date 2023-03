Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale: come sta? Le condizioni di salute. Al momento, l’ex Premier sarebbe ricoverato per accertamenti all’ospedale San Raffaele di Milano. Ma voci vicine al suo entourage, parlano di alcuni dolori con cui il leader di Forza Italia convive da diversi giorni e che hanno richiesto il ricovero. Intanto, già il figlio minore di Berlusconi, Luigi, è arrivato intorno all’ora di pranzo all’ospedale per portare compagnia al proprio padre.

Silvio Berlusconi ricoverato nuovamente in ospedale

La visita di Luigi sarebbe durata un paio di ore, il che fa presagire come le condizioni non siano gravi, ma che il ricovero sia stato necessario per approfondire i dolori del presidente di Forza Italia. Quello che potrebbe far leggermente preoccupare, è come l’ufficio stampa di Berlusconi al momento non risponde. Ma girerebbero voci, sempre sul ricovero, come l’ex Premier possa essere dimesso tra stasera e domani mattina in maniera sorprendente.

Altre voci parlano di un ricovero anche più lungo, sempre legate ai controlli che dovrà effettuare l’ex presidente del Milan. Tali controlli, infatti, per essere più approfonditi dureranno un paio di giorno, in una situazione di ricovero che non dipende dallo stato di salute della stesso Berlusconi. Ci sarà da crederci? Al momento, nulla ci dimostra il contrario. Certo, Berlusconi non è la prima volta che finisce in ospedale per diversi giorni.

Le condizioni di salute di Berlusconi

Già a gennaio 2022, Berlusconi venne ricoverato per diverso tempo al San Raffaele. Da un paio di anni, le sue condizioni di salute destano qualche pensiero ai suoi familiari e soprattutto i suoi elettori. In quell’occasione, il ricovero fu necessario per un’infiammazione alle vie urinarie, che costrinse il politico a una cura antibiotica molto potente. A distanza di un anno, il problema potrebbe essersi ripresentato? E’ tutto da scoprire, con i prossimi giorni che saranno fondamentali per capire le sue condizioni di salute.