L’audio di Silvio Berlusconi sulla guerra in Ucraina: ‘Putin, difendici, è tutta colpa di Zelensky’

Sembra ci sia ancora molto da chiarire in seno alla nuova maggioranza, ieri, alla vigilia delle consultazioni al Quirinale l’attenzione si è soffermata sulle dichiarazioni di Silvio Berlusconi in merito alla sua amicizia con Vladimir Putin e agli attacchi rivolti a Volodymye Zelensky, nel corso della riunione dei parlamentari di Fi a Montecitorio. Berlusconi sembra si sia vantato della ritrovata amicizia con Putin, con il quale si sarebbe sentito e si sarebbero scambiati anche regali.

Berlusconi sottolinea la sua amicizia con Putin

E in merito alla guerra Russia-Ucraina il Cavaliere, così come riportato da Il Messaggero, avrebbe sottolineato: “Io non vedo come possano mettersi a un tavolo di mediazione Putin e Zelensky. Perché non c’è nessun modo possibile. Zelensky, secondo me… lasciamo perdere, non posso dirlo…”. Berlusconi avrebbe, inoltre, evidenziato lo scambio di lettere con Putin e di bottiglie di Vodka e Lambrusco. Dichiarazioni registrate che non sono piaciute a molti e che avrebbero scatenato reazioni da più parti.

Dichiarazioni sulle quali è prontamente intervenuta la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni per puntualizzare: “l’Italia è a pieno titolo, e a testa alta, parte dell’Europa e dell’Alleanza atlantica. Chi non fosse d’accordo con questo caposaldo non potrà far parte del governo, a costo di non fare il governo. L’Italia con noi al governo non sarà mai l’anello debole dell’Occidente, la nazione inaffidabile tanto cara a molti nostri detrattori. Rilancerà la sua credibilità e difenderà così i suoi interessi. Su questo chiederò chiarezza a tutti i ministri di un eventuale governo. La prima regola di un governo politico che ha un forte mandato dagli italiani è rispettare il programma che i cittadini hanno votato”.