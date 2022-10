Governo Meloni: i nomi dei possibili ministri del nuovo esecutivo, le ultime news

E’ corso al totonome per il Governo Meloni, con pronostici su chi sarà un ministro politico o tecnico all’interno del potenziale Esecutivo di Centrodestra.

La strada verso il Governo Meloni

Sembra certo che il Centrodestra abbia trovato la quadra per i Presidenti delle Camere. Una condizione essenziale anche per cominciare a pensare le caselle dei ministeri, che da ora in poi diventeranno l’argomento caldo sul tavolo degli accordi tra Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. La leader di Fratelli d’Italia non avrebbe fretta di riempire la casella dei toto-ministeri, considerato come il Parlamento oggi debba muoversi sulle urgenze del Paese: la legge di Bilancio che deve essere scritta e approvata entro la fine dell’anno, oltre il tema del caro-bollette, che deve essere affrontato con la massima celerità.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dovrebbe avviare le consuete consultazioni una volta elette la seconda e terza carica dello Stato Italiano, ovvero il Presidente della Camera e quello del Senato della Repubblica Italiana. Il Presidente, andando contro le consuetudini istituzionali, vorrebbe delle consultazioni più rapide, visto il periodo complesso che sta vivendo l’Italia. Ecco allora il motivo per cui sta lasciando ampio campo a Giorgia Meloni, che di fatto si sta muovendo come la Presidente del Consiglio in pectore.

Qui, la Meloni riceverà il mandato da parte di Mattarella per formare un nuovo governo, dovrà stilare la lista dei suoi ministri che poi sarà vagliata dal Colle. In caso di benestare dal Quirinale, una volta incassata la fiducia il nuovo governo potrebbe iniziare il suo lavoro.

I totonomi

Seguendo i rumor attorno al nuovo Governo Meloni, questi potrebbero essere i potenziali Ministri che lavoreranno nell’esecutivo di Centrodestra.