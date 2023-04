Berlusconi ricoverato al San Raffaele, come sta il leader di Forza Italia: ‘È in terapia intensiva’

È di nuovo ricoverato al San Raffaele di Milano Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia. A distanza di pochi giorni dall’ultimo ricovero, l’ex premier, che era stato dimesso il 30 marzo scorso, è di nuovo nel nosocomio, lo stesso. E questa volta sembrerebbe essere in terapia intensiva. A dirlo l’agenzia di stampa l’Adnkronos.

Come sta Silvio Berlusconi

Solo pochi giorni fa, esattamente la settimana scorsa, Silvio Berlusconi era stato ricoverato per quelli che i medici avevano definito dei semplici controlli. Ora, però, la situazione sembrerebbe essere la stessa e l’ex Presidente del Consiglio sarebbe ricoverato in terapia intensiva cardiochirurgica a Milano, al San Raffaele. Attualmente non si conoscono le sue condizioni di salute, ma sicuramente nelle prossime ore ci sarà un aggiornamento. Stando alle primissime informazioni, le sue condizioni non sarebbero drammatiche e i medici si stanno prendendo cura di lui.

Il ricovero una settimana fa

Il 30 marzo scorso Silvio Berlusconi, al capo di Forza Italia, ha lasciato il San Raffaele di Milano, lì dove era stato ricoverato per delle visite di routine. Quel giorno, di pomeriggio, ha lasciato il nosocomio: con lui la scorta e la compagna Marta Fascina, che non lo ha mai lasciato solo. E che è al suo fianco anche ora.