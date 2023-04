“È morto Silvio Berlusconi” ma… è un errore: il coccodrillo impazza sul web

Un ‘coccodrillo’ commemorativo dedicato all’ex premier e volto noto dalla politica Silvio Berlusconi errato quello che in queste ore è diventato letteralmente virale sui social. Lo strafalcione online arriva dritto dritto da Milano Today e nonostante la pagina contenente la défaillance sia stata subito rimossa, tale disattenzione, tra stupore ed anche una certa ilarità, non è passata inosservata.

Berlusconi ricoverato al San Raffaele, come sta il leader di Forza Italia: ‘È in terapia intensiva’

I giornalisti della testata che si occupa dell’informazione del capoluogo meneghino e dell’Interland, in un certo qual modo, si sono ‘portati avanti’ con i tempi, pubblicando per errore il ‘coccodrillo’ dedicato all’ex premier, le cui condizioni di salute in queste ore stanno destando una certa apprensione. Ricoverato per la seconda volta nel giro di pochi giorni, attualmente Silvio Berlusconi si trova nel nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano. Dimesso solamente pochi giorni fa e precisamente il 30 marzo scorso, l’ex premier è attualmente ricoverato presso il medesimo nosocomio. Ignote, al momento, le sue condizioni di salute ma stando alle primissime informazioni in merito esse non sembrerebbero drammatiche ed i medici della struttura si stanno prendendo cure di lui.

Il coccodrillo errato

Ora, per chi non lo sapesse, in gergo giornalistico, un coccodrillo è un articolo già pronto dedicato alla morte delle grandi personalità. L’errore messo online da Milano Today non rappresenta alcuna gufata o cosa del genere, bensì un modo per essere celeri e veloci nel caso in cui, nell’ipotetica eventualità in cui ci fosse la necessità di fornire tale tipologie di informazioni. A ben vedere, poi, i coccodrilli esistono da sempre ed anche i giornali cartacei avevano sempre degli articoli già pronti sulla morte dei grandi personaggi. Un errore di percorso che tuttavia poteva capitare a tutti, considerando i tempi strettissimi che caratterizzano l’informazione oggi.