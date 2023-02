C’è Posta per te stasera non va in onda? Programmazione Mediaset dopo la morte di Maurizio Costanzo

Mediaset ha deciso di cambiare e rivoluzionare i palinsesti dopo la morte del grande e amatissimo giornalista Maurizio Costanzo. Ieri, venerdì 24 febbraio 2023, sono stati cancellati Amici e la fiction prevista in prima serata su Canale 5 Buongiorno mamma 2. Ma altre modifiche sono state apportate sia per quanto riguarda la programmazione di oggi sabato 25, sia per quella di domani, domenica 26. Interessati dai cambiamenti la trasmissione C’è posta per te condotta da Maria De’ Filippi, moglie di Costanzo, nuovamente l’appuntamento con Amici e infine Verissimo. Vediamo tutto nel dettaglio.

C’è Posta per te stasera non va in onda? Cosa vedremo oggi in tv su Canale 5

C’è Posta per te stasera non va in onda? E’ questa la domanda che tutti si stanno facendo in queste ore. Ma come annunciato in apertura – e come trapelato già ieri dopo la diffusione della notizia della morte del giornalista – il programma stasera non andrà in onda. Oggi dunque, Sabato 25 febbraio 2023, in prima serata, Canale 5 trasmetterà la riproposizione di due serate speciali e indimenticabili inventate da Maurizio Costanzo. La prima, “In ordine alfabetico” con Vittorio Gassman, Monica Vitti e Alberto Sordi per la prima volta intervistati insieme del 1999. A seguire, “I tre tenori” con Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Corrado riuniti da Costanzo sul palco del Teatro Parioli nel 1998.

Quando verrà recuperata la puntata di C’è posta per te

Per quanto riguarda la trasmissione condotta da Maria De’ Filippi – che lo ricordiamo a breve lascerà spazio al serale di Amici – al momento non è chiaro quando verrà recuperata la puntata. Stando alle indiscrezioni disponibili il talent dovrebbe prendere il via il prossimo 18 marzo a distanza di una settimana dalla fine di C’è posta per te (prevista originariamente l’11 marzo). Tutto slitterà dunque di una settimana per recuperare l’appuntamento che non andrà in onda stasera? Oppure si deciderà di mandare in onda la puntata in una serata speciale? Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti in merito.

Amici e Verissimo, nuova programmazione Mediaset e cosa andrà in onda domani 26 febbraio

Per quanto riguarda gli altri programmi domani pomeriggio, domenica 26 febbraio 2023, al posto di Amici andranno in onda Beautiful e Terra Amara. Confermato invece Verissimo ma con uno speciale interamente dedicato a Maurizio Costanzo. Lunedì infine ci sarà la diretta dei funerali del giornalista.