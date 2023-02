Buongiorno mamma 2 non va in onda stasera: quando sarà recuperata la puntata di oggi 24 febbraio

Mediaset ha deciso di cambiare i propri palinsesti tv dopo la scomparsa del grande giornalista e volto storico del nostro Paese Maurizio Costanzo. Diversi i programmi cancellati oggi pomeriggio, come Uomini e Donne, così come quelli che non andranno in onda stasera sull’emittente. Tra questi c’è anche la fiction di Canale 5 con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta Buongiorno Mamma 2.

Quando andrà in onda la nuova puntata di Buongiorno Mamma 2

Ma quando verrà recuperata la puntata prevista originariamente per stasera, venerdì 24 febbraio 2023 (qui le anticipazioni e la trama)? Anche se al momento non c’è ancora una data ufficiale possiamo provare ad avanzare alcune ipotesi. Tra queste c’è la possibilità che l’episodio di oggi venga mandato in onda martedì prossimo (28 febbraio) e lasciare così inalterata la programmazione della fiction per il successivo venerdì. Martedì, dando uno sguardo alla programmazione Mediaset della prossima settimana, è infatti l’unico giorno “libero” considerando che lunedì e giovedì sono occupati dal GF Vip mentre mercoledì c’è il programma della Hunziker; in questo modo, grazie all’eventuale doppio appuntamento 28 febbraio-3 marzo, non ci sarebbe la necessità di far slittare la serie di una settimana, che pure resta una possibilità. Ulteriori aggiornamenti saranno pubblicati non appena disponibili.

Lo speciale Tg5 e Matrix su Maurizio Costanzo stasera su Canale 5

Intanto al posto della fiction Buongiorno mamma 2 va in onda lo speciale dedicato a Maurizio Costanzo curato dalla trasmissione Matrix in collaborazione con il Tg5 dal titolo “Costanzo, l’uomo che ha cambiato la tv”.

In studio con Nicola Porro la giornalista del TG5 Susanna Galeazzi. Il talk accenderà i riflettori sul ricordo dell’uomo che ha raccontato la storia del nostro Paese, uno dei grandi protagonisti della storia della televisione e del giornalismo. Non mancherà il ricordo dei tanti ospiti in studio e collegati con lo speciale di Canale 5.

Morte Maurizio Costanzo, Maria De Filippi disse: ‘Quando non ci sarà più sarà terribile, non voglio pensarci’