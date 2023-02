Buongiorno mamma 2 non va in onda stasera? La decisione di Mediaset dopo la morte di Maurizio Costanzo

Cambiano i palinsesti Mediaset dopo la scomparsa del grande Maurizio Costanzo. L’emittente ha voluto ricordare con un lungo speciale il giornalista, simbolo di varie generazioni e della nostra cultura, non solo televisiva, che andrà in onda stasera su canale 5. Per questo la programmazione di stasera, così come quella del pomeriggio, ha subito delle modifiche proprio per lasciare spazio al tributo in suo onore.

Buongiorno mamma 2 non va in onda stasera venerdì 24 febbraio 2023

Come per Uomini e donne – cancellato praticamente all’ultimo minuto – anche la fiction prevista per stasera, Buongiorno Mamma 2 non sarà quindi mandata in onda. Mediaset e Canale 5 al suo posto trasmetteranno infatti un lungo speciale del Tg5 che ricorderà Maurizio Costanzo.

Quando va in onda lo speciale Tg5 Maurizio Costanzo

Lo speciale dedicato al grandissimo showman che ha fatto la storia della nostra tv andrà in onda dalle 21.40 subito dopo Striscia la Notizia che al momento è stata confermata nel palinsesto. In prima serata dunque, prendendo il posto proprio della fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta andrà in onda lo Speciale Matrix in collaborazione con il Tg5 dal titolo “Costanzo, l’uomo che ha cambiato la tv”. In studio con Nicola Porro la giornalista del TG5 Susanna Galeazzi. Il talk accenderà i riflettori sul ricordo dell’uomo che ha raccontato la storia del nostro Paese, uno dei grandi protagonisti della storia della televisione e del giornalismo.

Quando va in onda la prossima puntata di Buongiorno Mamma 2

Per quanto riguarda la fiction Buongiorno Mamma 2 invece al momento non abbiamo notizie ufficiali su quando sarà trasmessa la puntata prevista originariamente per oggi. Tra le ipotesi c’è quella di mandare in onda la prossima settimana un doppio appuntamento in modo da recuperare la normale programmazione. Una soluzione potrebbe essere quella di martedì considerando che lunedì e giovedì ci sarà il Gf Vip mentre mercoledì va in onda il programma di Michelle Hunziker.