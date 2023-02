Uomini e Donne oggi 27 febbraio 2023 non va in onda: quando ritorna in tv Maria De Filippi

Niente Uomini e Donne e niente Maria De Filippi. Dopo la morte improvvisa e inaspettata di Maurizio Costanzo, che si è spento nella sua Roma all’età di 84 anni venerdì scorso, l’azienda Mediaset, come è giusto che sia, ha stravolto i palinsesti. E ha modificato tutta la programmazione. I telespettatori, quindi, hanno dovuto fare a meno dell’amato dating show (già venerdì), di C’è Posta per Te e di Amici, tutti programmi che vedono al timone Maria De Filippi, vedova del noto giornalista e re dei talk show. Anche oggi, lunedì 27 febbraio, Uomini e Donne non andrà in onda e bisognerà pazientare ancora un po’ per le prossime puntate, che, per chi non lo sapesse, sono già state registrate la settimana scorsa.

Funerali di Maurizio Costanzo su Canale 5 al posto di Uomini e Donne

Al posto di Uomini e Donne, su Canale 5, oggi pomeriggio a partire dalle 14 Verissimo di Silvia Toffanin, in collaborazione con il TG5, presenterà ‘Ciao Maurizio’. E dallo studio del salotto televisivo la padrona di casa seguirà in diretta i funerali sorelli di Maurizio Costanzo, che si svolgeranno alle 15 presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma. In collegamento ci saranno gli inviati Dario Maltese e Susanna Galeazzi, mentre in studio a Milano ci saranno Cesara Buonamici e Katia Ricciarelli.

Quando ritorna in onda Uomini e Donne?

Le puntate di Uomini e Donne sono state registrate la scorsa settimana, quindi è probabile che da martedì 28 febbraio il dating show torni in onda. Al momento non c’è ancora nessuna ufficialità, quindi bisognerà aspettare per capire cosa succederà a dame e cavalieri, ma anche ai tronisti. Federico Nicotera, ormai, è a un passo dalla scelta, che si sarebbe dovuta registrare proprio domani e che, per ovvi motivi, è stata posticipata. Non ci resta, quindi, che aspettare e capire cosa deciderà di fare Mediaset di Pier Silvio Berlusconi, ora che ha dedicato buona parte del weekend al grande Maurizio Costanzo.