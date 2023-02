Quando ritorna in onda Uomini e Donne? Data prossima puntata e anticipazioni

La scomparsa di Maurizio Costanzo ha sconvolto l’Italia e la redazione di Mediaset ha reso subito noto uno sconvolgimento del palinsesto per mandare in onda alcuni servizi speciali sulla sua scomparsa. Sono stati temporaneamente cancellati alcuni programmi di punta come Uomini e Donne, C’è Posta per Te e Amici. La domanda che tutti si fanno adesso è: quando ritorna in onda uomini e donne? Ecco la data e tutte le anticipazioni.

Uomini e Donne torna in onda martedì 28 febbraio?

Uomini e Donne è uno dei programmi più seguiti e amati della Mediaset ed è condotto proprio da Maria De Filippi, la moglie ormai vedova, di Maurizio Costanzo. Le puntate sono registrate, quindi lei non dovrà recarsi in studio, potrà prendersi del tempo per elaborare il dolore della perdita. Il programma di Canale 5 domani non andrà in onda perché verranno trasmessi in diretta i funerali con un servizio speciale a partire dalle ore 14.15. La redazione di Mediaset non ha ancora comunicato una data ufficiale per la normale ripresa della programmazione, ma la nuova puntata di Uomini e Donne potrebbe andare in onda martedì 28 febbraio. Così scopriremo cosa succede tra Carola, Federico e Alice che sono al centro della curiosità dopo la lettera in cui la prima si è dichiarata.

Anticipazioni sulla prossima puntata

La situazione Mediaset sta tenendo col fiato sospeso la curiosità sulle vicende di Uomini e Donne e le domande sono tantissime. Armando e Gianni hanno chiarito dopo il litigio? Federico come ha preso la lettera di Carola in cui le si dichiara innamorata? Lo scopriremo nella prossima puntata, che potrebbe andare in onda martedì, quindi serve un po’ di pazienza. La suspence è alta perché ci sono tante situazioni poco chiare e irrisolte. Gemma e Silvio stavano uscendo, scopriremo se si piacciono e decideranno di uscire insieme. Tornerà al cento della scena anche Lavinia che ha portato in esterna Alessio Campoli, come sarà andata tra loro? Al centro dell’attenzione del trono over ci sarà Riccardo Guarnieri, che ha chiuso con Gloria e ha deciso di lanciarsi in una nuova avventura. La sua nuova fiamma è Cristina Tenuta. Come andrà tra loro? Nella prossima puntata ci saranno molti colpi di scena e grandi dibattiti a causa delle ultime incomprensioni.

I funerali di Maurizio Costanzo su canale 5

L’ addio al celebre e amato giornalista Maurizio Costanzo ha sconvolto l’Italia. Volto noto della Mediaset, che per oltre 40 anni ha tenuto sui sui canali uno dei salotti politici più importanti: “Maurizio Costanzo Show”. La sua scomparsa ha sconvolto l’Italia e alcuni programmi, tra cui Uomini e Donne, sono stati temporaneamente sospesi per mandare in onda alcuni servizi speciali in sua memoria. Domani, lunedì 27 febbraio, Uomini e Donne non andrà in onda perché verranno trasmessi i funerali di Maurizio Costanzo. I funerali si terranno dalle ore 14:15 presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, potranno essere seguiti su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.