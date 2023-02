Daytime Amici 22 oggi lunedì 27 febbraio 2023 va in onda? Data prossima puntata e anticipazioni

A seguito della morte di Maurizio Costanzo, noto giornalista, autore e conduttore tv, avvenuta lo scorso venerdì i palinsesti della reti Mediaset hanno subito alcune modifiche. Maurizio Costanzo era davvero molto amato dal pubblico, con lui va via una parte importante della televisione italiana e non solo. Tuttavia, il suo ricordo resterà vivo ed indelebile nelle memoria di ognuno di noi e di quanti lo conoscevano e gli volevano bene. Il giornalista è spirato all’età di 84 anni e la notizia della sua morte è stata come un fulmine a ciel sereno.

I cambiamenti del palinsesto Mediaset per la morte di Maurizio Costanzo

Già da venerdì stesso i palinsesti delle reti Mediaset sono andati incontro ad alcune modifiche. In primis, il seguito dating show Uomini e Donne – previsto su canale 5 a partire dalle 14.45 – e condotto dalla moglie Maria De Filippi non è andato in onda. Analogo discorso per altri format molto amati e seguiti di Maria De Filippi quali: C’è posta per te ed Amici. Previsti, rispettivamente per il sabato sera di Canale 5 e per la domenica pomeriggio sempre di Canale 5, i due format non sono stati trasmessi. Ed ora ci si chiede se la striscia pomeridiana di Amici andrà o meno in onda, cerchiamo di fare chiarezza.

Uomini e Donne e il daytime di Amici

Ora, alla luce di ciò, in molti si chiedono se la striscia pomeridiana del talent di Amici prevista per oggi, 27 febbraio, verrà o meno trasmessa. Considerando che quest’oggi verranno trasmessi in diretta i funerali di Costanzo, l’ipotesi della sua mancata messa in onda non è da escludere. Tuttavia, al momento, non c’è nessuna certezza in merito. È poi bene precisare che questo pomeriggio Uomini e Donne non andrà in onda in quanto a partire dalle 14 su Canale 5 la trasmissione Verissimo di Silvia Toffanin in collaborazione con il TG5 presenterà ‘Ciao Maurizio’. Dallo studio della Toffanin verranno dunque seguiti in diretta i funerali di Maurizio Costanzo che si svolgeranno alle 15 presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma. In collegamento ci saranno gli inviati Dario Maltese e Susanna Galeazzi, mentre in studio a Milano ci saranno Cesara Buonamici e Katia Ricciarelli.