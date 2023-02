Morte Maurizio Costanzo, nuova programmazione Mediaset oggi e domani: cosa va in onda su Canale 5, Italia 1 e Rete 4

A seguito della morte del celebre e molto amato giornalista e conduttore Maurizio Costanzo, la programmazione delle reti Mediaset va incontro ad alcuni cambiamenti. Spirato ieri all’età di 84 anni, la sua morte lascia un forte vuoto nel mondo dello spettacolo e nel cuore di quanto lo conoscevano e gli volevano bene. Aperta oggi in Campidoglio la camera ardente. Numerosi i volti del mondo dello spettacolo che hanno reso omaggio a Costanzo, a partire da Mara Venier, passando per Fiorello ed arrivando a Pierluigi Diaco, visibilmente commosso per via del lutto. Passando invece ai cambiamenti del palinsesto, ricordiamo che già ieri, il programma pomeridiano “Uomini e Donne” condotto da sua moglie, l’altrettanto conosciuta Maria De Filippi, non è andato in onda. Analogo discorso per il talent di Amici. Vediamo adesso quali sono i cambiamenti a cui la programmazione delle reti Mediaset andrà incontro nei prossimi giorni.

Funerali Maurizio Costanzo: orario e dove seguirli in tv

I cambiamenti della programmazione Mediaset per la morte di Maurizio Costanzo

Oggi, sabato 25 febbraio, se l’appuntamento con la trasmissione ‘Verissimo’, condotta da Silvia Toffanin è stato confermato, stessa cosa non può dirsi per l’amata e seguita trasmissione ‘C’è posta per te’, che questa sera non andrà in onda. Al suo posto, alle 21.20, uno speciale realizzato da Maurizio Costanzo ed intitolato In ordine alfabetico ’99 – Gassman, Sordi, Vitti. Mentre alle ore 00.00 andrà in onda I Tre Tenori trasmissione in cui Costanzo ed Enrico Mentana intervistarono Raimondo Vianello, Corrado e Mike. Anche domani, domenica 26 febbraio, sono previsti alcuni cambiamenti all’interno del palinsesto Mediaset. Il talent di Amici non andrà in onda e sarà sostituito dalle soap Beautiful e Terra Amara. Invariato, invece, l’appuntamento con il salotto di Silvia Toffanin, Verissimo, che è andato in onda anche oggi. Per quel che riguarda invece la prossima settimana e in particolare lunedì 27 febbraio, su Canale 5 sarà possibile seguire in diretta i funerali dell’amato giornalista.