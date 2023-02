Quando si registra la scelta di Federico Nicotera? Anticipazioni puntata Uomini e Donne

Uomini e Donne anticipazioni prossime registrazioni: ancora rinviata la scelta di Federico. La morte di Maurizio Costanzo, che ha modificato i palinsesti Mediaset, ha avuto effetti anche sulle date delle prossime registrazioni del dating show condotto da Maria De Filippi.

Anticipazioni di Uomini e Donne

Come anticipato da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram “uominiedonneclassicoeover”, le registrazioni in programma lunedì 27 e martedì 28 febbraio sono rinviate a data da destinarsi. Il 27 febbraio è giorno in cui si svolgeranno i funerali di Costanzo presso la Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma, motivo per il quale non ci sarà spazio per alcuna nuova registrazione del talk show pomeridiano. Anche la puntata che avrebbe dovuto essere trasmessa lunedì nel day time di Canale 5 sarà annullata come accaduto per quella di venerdì scorso.

La trasmissione potrebbe riprendere il 28 febbraio, giorno successivo alla data in cui verrà celebrato il funerale del giornalista e conduttore, ma questa è una notizia tutta da confermare. Dunque la scelta di Federico Nicotera, che avrebbe dovuto essere registrata proprio lunedì, è stata ancora rinviata, stavolta per cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del tronista che, come da lui annunciato, era pronto a prendere la sua decisione.

Uomini e donne è un programma televisivo italiano, ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5 dal 16 settembre 1996. Il programma televisivo è nato nel settembre del 1996 come versione “adulta” del precedente talk show della De Filippi Amici. Mentre all’interno di quel programma si discuteva, infatti, di problemi e tematiche giovanili in un contesto televisivo che dava spazio alle opinioni dei ragazzi, Uomini e donne è stato ideato inizialmente come un luogo dove una coppia potesse raccontare la propria storia per discuterne col pubblico. A partire dal gennaio del 2001 il programma, pur mantenendo lo stesso titolo, ha assunto un format completamente diverso, divenendo un programma per incontri finalizzato a dare la possibilità di instaurare nuove relazioni sentimentali.