Giuseppe Giofrè è fidanzato? Età e vita privata del nuovo giudice del Serale di Amici 22

Ci siamo, la corsa al Serale di Amici sta per cominciare. Crescono la curiosità e la trepidazione da parte del pubblico a casa ma anche degli stessi protagonisti che sono pronti a dare il meglio di sé al fine di conquistarsi l’ambito posto in finale. In questa nuova edizione del Serale 2023 non mancheranno le novità. Una di queste riguarda la giuria alla quale spetterà il delicato compito di esaminare le esibizioni dei ragazzi. Ricordiamo che nelle passate edizioni del talent questa era composta da Stash, Stefano De Martino e Emanuele Filiberto ma quest’anno la musica sarà diversa e a decidere le sorti degli alunni più seguiti d’Italia saranno invece Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. Quest’ultimo non è un volto nuovo del programma. Ma cosa sappiamo della sua vita privata?

Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Malgioglio giudici del Serale di Amici 2023: quando inizia

Cosa sappiamo della vita privata di Giuseppe Giofrè

Come anticipato Giuseppe Giofrè sarà uno dei giudici ai quali toccherà l’arduo compito di esaminare le esibizioni dei ragazzi del serale di Amici 2023. Di professione ballerino, il ragazzo non è nuovo nello studio della De Filippi. Ricordiamo infatti che Giofrè prese parte all’edizione 2012 del talent trionfando nella categoria della danza. Da quel momento in poi il talentuoso ragazzo ne ha fatta di strada, basti pensare che ha avuto modo di collaborare con eminenti personalità del mondo dello spettacolo, tra le quali anche Jennifer Lopez! Ma cosa sappiamo di lui? Giofrè è nato il 10 gennaio del 1993 a Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria. Inseguito, grazie alla vincita di una borsa di studio, il promettente ballerino vola a studiare alla Millenium Dance di Los Angeles, scuola che gli apre diverse, importanti porte nel mondo della danza.

L’amore

Nonostante Giuseppe Giofrè sia noto al mondo dello spettacolo, sulla sua vita sentimentale trapelano poche informazioni. Pare che l’avvenente ballerino sia fidanzato ma l’identità del suo compagno non è nota. Chissà se l’uomo nel corso del serale si sbottonerà maggiormente rivelando ai propri beniamini l’identità della sua dolce metà.

Instagram

Giuseppe Giofrè è molto attivo su Instagram, il suo account è seguito da 523mila follower.