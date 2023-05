Semifinale Serale Amici 22, salta la registrazione di giovedì 4 maggio per Covid? Ultime news

Dovevano registrare la semifinale nella scuola di Amici, di Maria De Filippi, ma un imprevisto ha fatto slittare la registrazione. Cosa è successo? Andiamo a scoprirlo insieme. Di certo sulla pagina Instagram di Amici news è apparsa in queste ore la dicitura: ‘Registrazione di giovedì annullata. Appena sapremo qualcosa di più vi diremo quale sarà la prossima data’.

Casi Covid nella scuola di Amici?

Un post che ha stimolato la curiosità di molti, soprattutto degli appassionati del talent show in onda su Canale 5. Sembrerebbe che a ostacolare la registrazione della semifinale di Amici ci sarebbero alcuni casi di Covid che avrebbero colpito non solo alcuni alunni, ma anche dei tecnici.

La semifinale doveva essere registrata giovedì 4 maggio prossimo, ma è stata annullata. Secondo indiscrezioni non confermate, sarebbero 4 gli allievi positivi al Coronavirus, ma, al momento sembrano stare tutti bene. Una notizia che resta avvolta da un alone di mistero, visto che alcuni parenti dei giovani artisti avrebbero negato il contagio.

Dalla produzione del programma non arrivano conferme circa i contagi da Coronavirus

Una notizia certa resta che la semifinale non verrà registrata. Chissà se arriveranno altre notizie ufficiali a confermare o sconfessare questi contagi da Covid? Noi curiosi dobbiamo attendere notizie ufficiali da parte della produzione che, al momento, tramite i suoi canali social si è limitata a comunicare, anche su Twitter: ‘Registrazione di giovedì annullata. Appena sapremo qualcosa di più vi diremo sulla prossima data’. Comunicazione diffusa alle 2.49 di oggi, martedì 3 maggio.

I bene informati non hanno dubbi che si tratti di Covid e addirittura rendono noti i numeri: 4 alunni e 10 tecnici sarebbero risultati positivi. In attesa di riscontri da parte della Produzione del programma, possiamo solo essere certi che la registrazione della semifinale del talent show è slittata, in attesa che arrivino comunicazioni ufficiali che rendano più chiara qual è la situazione all’interno della scuola della De Filippi.