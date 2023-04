Serale Amici 22, chi è stato eliminato ieri tra Cricca e Aaron? Cosa è successo sabato 29 aprile 2023

Chi tra Cricca e Aaron è stato eliminato nella settima puntata del Serale di Amici? Questa è la domanda che si rincorre in queste ultime ore, adesso che il talent show di Maria De Filippi si avvicina verso la finale del 14 maggio e il gioco si fa sempre più duro. Protagonisti giovani talenti, tra cantanti e ballerini, che da settembre si stanno mettendo alla prova, tra continue sfide e giudizi, con un unico obiettivo: vincere. Solo uno, però, trionferà nella categoria canto e uno in quella di ballo: chi sarà? E cosa è successo nella puntata di sabato 29 aprile 2023?

Le tre manche del Serale di Amici di sabato 29 aprile 2023, cosa è successo

Tre, come sempre, le manche e un solo eliminato, dopo Ramon Agnelli che ha dovuto lasciare il talent. Ma ecco cosa è successo nel dettaglio: nella prima manche Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno sfidato Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Nella prima prova c’è stato subito stato il guanto di sfida, che ha visto scontrarsi Isobel con Maddalena sull’interpretazione. La vittoria è andata a Isobel. Isobel si è dovuta “arrendere” nella seconda prova, quella contro Angelina, in cui ha ballato ispirandosi al mondo di Bollywood, mentre la sua avversaria ha cantato Stay di Rihanna, che ha convinto molto di più. La terza prova ha visto sfidarsi Aaron, che ha interpretato Suspicius Mind, e Cricca, che ha cantato invece Grande, grande di Mina. La vittoria è andata ad Aaron. Al ballottaggio sono andati Maddalena e Cricca. Si salva Maddalena ballando “Vesuvio”, mentre Cricca è a rischio eliminazione.

Nella seconda manche il team Zerbi–Cele ha sfidato quello formato da Arisa e Raimondo Todaro. A sfidarsi nella prima prova sono stati Aaron e Mattia, che ha primeggiato grazie a un paso doble ballato con Benedetta. Nella seconda prova ha vinto Isobel, che si è esibita in Una direzione giusta di Neffa, nella sfida contro Wax. Nella terza prova Wax ha vinto contro Aaron. Sono andati al ballottaggio Isobel e Aaron. Si salva Isobel, a rischio eliminazione invece Aaron.

Nella terza e ultima manche si sono invece sfidati Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo contro Raimondo Todaro ed Arisa. La prima prova ha visto protagonisti nel guanto di sfida Wax e Angelina, con quest’ultima vittoriosa. La seconda prova invece è stata vinta da Mattia contro Maddalena ballando sulle note di Survivor. La terza e ultima sfida ha visto Wax contro Maddalena, con Wax vincitore sulle note di Anni 70. Vanno al ballottaggio Angelina e Maddalena. È proprio Maddalena ad andare al ballottaggio finale.

Maddalena si salva, chi è l’eliminato tra Cricca e Aaron

Al ballottaggio finale, quindi, sono finiti Maddalena, Cricca e Aaron. I giudici hanno salvato Maddalena, quindi l’ultima sfida è stata tra i cantanti Cricca, del team Lorella Cuccarini-Emanuel Lo e Aaron, ‘pupillo’ di Rudy Zerbi. Chi dei due ha dovuto lasciare definitivamente la scuola di Amici e rinunciare al sogno della vittoria? Ad abbandonare la gara è Cricca! “Sono cresciuto tanto umanamente e artisticamente“, le sue prime parole a caldo dopo l’eliminazione.

Data prossima puntata e semifinalisti

La prossima puntata del Serale di Amici verrà registrata giovedì 4 maggio e andrà in onda sabato 6. La prossima, lo ricordiamo, sarà la semifinale, poi la finale andrà in onda, in diretta, il 14 maggio, di domenica, per dare spazio all’Eurovision Song Contest.