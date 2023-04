Serale Amici 22, anticipazioni registrazione oggi: ospiti, manche, ballottaggio ed eliminato di sabato 29 aprile 2023

Dopo l’eliminazione, quasi inaspettata, di Ramon Agnelli, il ballerino ‘pupillo’ di Alessandra Celentano, è tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata del Serale di Amici, il talent show che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. E di ogni generazione. Tra prove continue, sfide, polemiche, tensioni tra i coach, l’obiettivo dei talenti rimasti in gara, tra cantanti e ballerini, è solo uno: vincere. Ora, d’altra parte, il gioco si sta facendo davvero difficile: il 14 maggio in diretta ci sarà la finale e il compito dei giudici è complicato. Il cerchio si stringe, il talento dei ragazzi è innegabile, ma solo uno vincerà la categoria canto e uno quella di ballo. Cosa vedremo nella settima puntata che, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda sabato 29 aprile? Chi verrà eliminato?

Anticipazioni settima puntata Serale Amici sabato 29 aprile 2023

Come sempre saranno tre le manche e, probabilmente, ci sarà solo un’eliminazione. Ancora troppo presto per le anticipazioni ufficiali, quelle che verranno rilasciate in anteprima sulla pagina Instagram Amici News e pubblicate sul sito Superguidatv. Quello che è certo, però, è che ci saranno tre sfide, tre eliminazioni provvisorie, un ballottaggio finale e un concorrente che dovrà lasciare casetta e talent. In attesa di scoprire cosa succederà nella settima puntata, che vedrà al timone come sempre Maria De Filippi, cerchiamo di fare un passo indietro e di capire come sono formate, attualmente, le squadre:

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano possono contare sulla ballerina Isobel e sul cantante Aaron

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo possono contare sul talento della ballerina Maddalena e dei cantanti Cricca e Angelina

Arisa e Raimondo Todaro puntano tutto su Wax (cantante) e Mattia Zenzola (ballerino di latino americano)

Chi viene eliminato ad Amici, Cricca è a rischio?

Ci sarà, probabilmente, una sola eliminazione e, vedendo le squadre, quella a rischio per numeri di ‘componenti’ sembrerebbe essere quella di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Tra di loro si nasconde l’eliminato della puntata? Cricca andrà a casa? Non ci resta che seguire la puntata per scoprire cosa accadrà: sarà sempre Maria De Filippi a dire il nome dell’eliminato.

Quando va in onda la finale

La finale di Amici 22, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda domenica 14 maggio per lasciare spazio all’Eurovision Song Contest. Chi dei ragazzi trionferà? La curiosità è tanta, ma bisogna pazientare ancora un po’!