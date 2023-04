Serale Amici 22, chi viene eliminato tra Cricca e Aaron? Anticipazioni sabato 29 aprile 2023

Dopo l’eliminazione del ballerino Ramon Agnelli, che ha vinto una borsa di studio a New York in una scuola prestigiosa, il percorso dei talenti nella scuola di Amici continua. E il gioco si fa sempre più difficile, soprattutto ora che si avvicina la finale del 14 maggio. Ma cosa è successo nella puntata di sabato 28 maggio? Chi tra Cricca, cantante del team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, e Aaron, cantante di Rudy Zerbi, ha dovuto lasciare definitivamente la scuola?

Anticipazioni Serale Amici 29 aprile 2023, chi ha vinto le tre manche

Stando alle anticipazioni riportate sulla pagina Instagram Amici News e pubblicate sul sito Superguidatv, come sempre tre sono state le manche. E solo un talento ha dovuto lasciare la scuola. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo e cosa vedremo sabato 29 aprile su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa.

Nella prima manche a sfidarsi i talenti di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e quelli di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. A vincere Zerbi-Celentano, mentre al ballottaggio sono finiti Maddalena e Cricca: la ballerina è stata salvata, il cantante è stato eliminato provvisoriamente. Nella seconda manche i vincitori hanno sfidato Arisa e Raimondo Todaro. A perdere Rudy e la Celentano, quindi al ballottaggio sono finiti Isobel e Aron. Eliminato provvisorio: Aaron. Nella terza e ultima manche Arisa e Todaro hanno sfidato Emanuel lo e Lorella Cuccarini. E questi ultimi hanno perso di nuovo. Al ballottaggio Angelina, che è stata salvata, e Maddalena.

Al ballottaggio finale Maddalena, Cricca e Aaron

Al ballottaggio finale sono finiti: Maddalena e Cricca, della stessa squadra, e Aaron. La ballerina è stata salvata subito dai giudici Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio, quindi l’ultima battaglia è stata tra i due cantanti. A colpi di ‘canzoni’ già conosciute e inediti.

Chi è stato eliminato tra Cricca e Aaron

Al ballottaggio sono finiti Cricca e Aaron, ma al momento non sappiamo chi è stato eliminato. Molti pensano a Cricca, ma ad Amici mai dire mai. Non ci resta che seguire la puntata per scoprire cosa accadrà: sarà sempre Maria De Filippi a ‘entrare’ nella casa con la sua voce e a svelare il nome di chi dovrà lasciare il talent.