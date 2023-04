Armando Incarnato lascia Uomini e Donne? Oggi il confronto con Maria De Filippi e Gianni Sperti

È da sempre stato uno dei cavalieri più discussi e chiacchierati del parterre maschile Armando Incarnato, volto noto di Uomini e Donne. E proprio lui pochi giorni fa è stato protagonista di un’accesa discussione: Gianni Sperti, opinionista della trasmissione di Canale 5, Riccardo Guarnieri e la dama Aurora Tropea si sono scagliati contro Armando. Il motivo? Secondo loro lui ha un manager fuori che gestisce tutto, ha addirittura una fidanzata e ha tentato il provino per partecipare al GF VIP. Accuse infondate, secondo il cavaliere, che ha sempre detto la sua e non si è mai risparmiato. E che, quasi in lacrime, ha lasciato la trasmissione. Ma ritornerà in studio?

Armando Incarnato minaccia Maria De Filippi a Uomini e Donne oggi?

Stando alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni oggi andrà in onda la puntata registrata sabato scorso, prima di Pasqua. E, molto probabilmente, si tornerà a parlare proprio di Armando, che sarà protagonista di un confronto con Maria De Filippi e Gianni Sperti. Verrà fatta vedere una clip: il cavaliere in lacrime, offeso perché non ha un manager e non ha una compagna. Quello che per molti è suo manager, in realtà, è un amico. Incarnato oggi ritornerà in studio, si scaglierà contro Aurora Tropea, la prima che gli ha mosso le accuse e poi si tornerà a parlare del famoso provino al GF VIP.

“Bisogna che tu ti faccia scivolare le cose addosso perché se stai in televisione è normale che le persone parlino” – cercherà di dire Maria De Filippi ad Armando. Che ha intenzione di restare nel programma solo se la padrona di casa fa una telefonata per capire che il provino non c’è mai stato.

Il provino per il GF VIP

“Io ti credo, però la chiamata la faccio. Non adesso” – dirà la De Filippi, dopo l’insistenza del cavaliere. “Io vado via, quando tu hai la risposta rientro in studio” – ribadirà Armando. E nella discussione subentrerà anche Gianni, l’opinionista che lo ha sempre attaccato: “Tu non puoi fare un ricatto a Maria, se lei ti dice che ti crede, ti crede”. Insomma, nella puntata di oggi ne vedremo delle belle. E i colpi di scena non mancheranno!