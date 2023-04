Uomini e Donne anticipazioni oggi giovedì 13 aprile 2023: il confronto tra Armando, Gianni e Maria, trono over o classico?

Dopo aver visto al centro dello studio il ‘bigliettino’ gate’, quindi il trono di Nicole e quel foglietto che il corteggiatore Andrea Foriglio le ha lasciato durante un ballo, andando contro le regole della trasmissione, oggi torna Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. La padrona di casa lascerà spazio a dame e cavalieri del trono over o si tornerà a parlare dei tronisti? Tutti, d’altra parte, sono lì per cercare l’amore, per innamorarsi. Ce la faranno? Ecco tutte le anticipazioni di giovedì 13 aprile 2023.

Armando Incarnato e il confronto al centro studio con Gianni e Maria

Stando alle anticipazioni riportate come sempre dall’esperto Lorenzo Pugnaloni, oggi andrà in onda la puntata registrata sabato scorso. Puntata che, molto probabilmente, si aprirà con Armando Incarnato, che dovrà confrontarsi con Gianni Sperti e la padrona di casa, Maria De Filippi. Una clip mostrerà Incarnato in lacrime dopo la scorsa registrazione: lui non ci sta, non ha un manager ed è sempre stato vero e leale. Nonostante gli attacchi. Da parte anche di Aurora Tropea.

Cosa vedremo oggi a U&D, Armando fidanzato con Jeannette?

Armando cercherà di spiegarsi, di dire la sua e ad alta voce dirà di non aver mai fatto nessun provino per partecipare al Grande Fratello Vip. Cosa che, invece, sostiene da tempo Aurora. Maria gli crederà, non avrà bisogno di fare nessuna telefonata. E alla fine Gianni gli stringerà la mano, anche se i dubbi resteranno: l’opinionista, infatti, è convinto che il cavaliere sia fidanzato con una certa Jeannette. Sarà così? E ci saranno altri colpi di scena?

Claudio con Aurora e Gabriella

Ma non finisce qui. Oggi si potrebbe parlare anche di Claudio, il nuovo cavaliere romano, che archiviata la breve conoscenza con Gemma, ha deciso di conoscere meglio Aurora e Gabriella. Sarà la volta buona?

Il trono di Luca oggi a Uomini e Donne

Non è nulla di certo, ma si potrebbe parlare anche del trono di Luca Daffrè. Il tronista pare abbia fatto un’esterna con Alice, con Alessandra e Carmen. E sembrerebbe essere soddisfatto. Ma ha deciso di eliminare Alessia, la ragazza che aveva conosciuto.