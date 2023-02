Uomini e Donne, chi è il nuovo tronista Luca: età, lavoro, foto e Instagram

A “Uomini e Donne” pronto ad arrivare Luca, il nuovo tronista del programma. Come ci spiega in un video di presentazione, lui era già stato all’interno del programma quattro anni prima, senza però trovare l’altra metà insieme a Maria De Filippi. Oggi arriva un Luca più maturo e soprattutto cresciuto, pronto a sorprendere le sue corteggiatrici.

Chi è Luca, il nuovo tronista di Uomini e Donne?

Luca è una vecchia conoscenza di “Uomini e Donne”, avendo partecipato al programma già quattro anni fa. Da quello che fa intuire nella sua presentazione, è single da molti anni. Infatti, dice che “da tempo non ho smesso di credere all’amore, nonostante non abbia trovato l’anima gemella”. Il ragazzo ha 29 anni, è nato a Trento e da diverso tempo si è trasferito a Milano per motivi di lavoro. Infatti, ha fatto della sua passione, ovvero la musica, il proprio mestiere.

Per le discoteche di Milano, è possibile incrociarlo in console: infatti è un deejay. Alla passione della musica, unisce quella per gli sport, in particolare quelli acquatici con le tavole. Tra tutti, l’affascinante kitesurf. Pure essendo musicista, ha una laurea in Scienze Motorie, coltivando con interesse molteplici discipline sportive, oltre a praticare attività di fitness e soprattutto preparazione del fisico all’interno delle palestre milanesi.

Cosa cerca Luca?

Luca è molto legato alla propria famiglia e soprattutto alla madre, che recentemente è uscita da una grave malattia. A loro deve tutto, in quanto “gli hanno trasmesso i valori che oggi lo rendo l’uomo che è”. Inoltre, con il proprio lavoro è riuscito a comprarsi una casa a Milano, che definisce il suo “più importante traguardo”. Avendo casa da solo, ha imparato a lavare e cucinare, ma qui solo piatti semplici: pollo e riso per un’alimentazione sportiva.

Cerca una ragazza con carattere, ambiziosa e che abbia voglia di progettare il futuro. Vorrebbe evitare invece delle donne che sono altezzose, poco serie o addirittura eccessivamente gelose. Quest’ultimo, perché se si sente oppresso tende a scappare dalla relazione che tiene.