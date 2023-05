Semifinale Amici 22, sabato 6 maggio c’è la puntata? Anticipazioni registrazione e chi sono i finalisti

Dopo tante indiscrezioni e gossip, finalmente i fan del Serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi, possono tirare un sospiro di sollievo perché la puntata di sabato 6 maggio, la semifinale, non è a rischio. Nonostante i casi Covid e la positività, mai ufficializzata dalla produzione, di alcuni allievi. La puntata, che si sarebbe dovuta registrare oggi come da prassi, andrà in onda, ma ci sarà un piccolo slittamento. Ecco tutte le informazioni utili, soprattutto ora che il programma di Maria De Filippi si avvicina alla fine e l’attesa dei telespettatori è tanta.

Chi sono gli allievi di Amici positivi al Covid

Da giorni non si fa altro che parlare dei casi covid nella scuola di Amici. Da parte della trasmissione tutto tace, ma nel daytime andato in onda ieri pomeriggio i ragazzi erano in stanze diverse: Wax, Maddalena e Benedetta nel salotto, mentre Aaron, Mattia, Angelina e Isobel in camera. E, secondo il popolo web, i positivi sarebbero proprio loro quattro. Nonostante questo, però, come si legge sulla pagina Instagram Amici News, la puntata, la semifinale del 6 maggio, ci sarà e verrà registrata domani, anziché oggi: un giorno in più, quindi, per dare modo a tutti di ritornare in forma. Questo vuol dire che gli allievi sono già risultati negativi e che gli altri, per fortuna, non sono stati contagiati.

Quando registrano la semifinale di Amici del 6 maggio 2023

La semifinale, quindi, verrà registrata venerdì 5 maggio, sicuramente nel pomeriggio. E la puntata, l’ultima registrata, andrà in onda sabato 6 maggio su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa.

Quanti saranno i finalisti e chi vince

Ancora non c’è nessuna certezza, ma è probabile che gli allievi finalisti saranno cinque o addirittura quattro. Nella semifinale ci sarà una doppia illuminazione? Con il talent della De Filippi mai dire mai. Al momento le squadre sono così composte:

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano possono contare su Aaron e Isobel

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo possono fare affidamento su Maddalena e Angelina

Arisa e Raimondo Todaro hanno nel team Wax e Mattia.

Tra di loro, in ogni caso, si nasconde il vincitore: secondo molti a trionfare nella categoria canto sarà Angelina, in quella ballo Isobel. Sarà così? Non ci resta che seguire le puntate, le ultime due, per scoprire cosa accadrà e chi alzerà la coppa!