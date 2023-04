Chi vince Amici 22? Pronostici, scommesse e sondaggi sul vincitore del Serale

Amici, il talent show di Maria De Filippi, continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori e ogni sabato sera su Canale 5 adulti e piccini si sintonizzano per seguire la trasmissione. Quella che vede come protagonisti giovani talenti, tra cantanti e ballerini. Tra continue sfide, gare, prove e non poche polemiche. Ora che la finale del prossimo 14 maggio si avvicina, la curiosità è tanta e la domanda dei fan è solo una: chi vincerà il Serale? E chi, quindi, prenderà il posto di Luigi Strangis, che lo scorso anno ha vinto la categoria canto? E chi, invece quello di Michele, vincitore della categoria ballo e ‘pupillo’ di Alessandra Celentano? Pronostici, sondaggi e quote scommesse sono aperte, ma la certezza ovviamente non c’è e bisognerà seguire le prossime puntate per scoprire cosa accadrà.

Angelina vincerà Amici 22?

Ancora presto per una certezza, ma secondo molti ad alzare la coppa del talent show di Canale 5 potrebbe essere Angelina Mango, cantante del team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Come si legge sul sito ufficiale Sisal, infatti, il podio sarebbe formato da Angelina, Isobel (ballerina australiana del team di Zerbi-Celentano che potrebbe vincere la categoria ballo) e Aaron. Ma non finisce qui. Tra i favoriti anche Wax, cantante di Arisa. Tra i meno favoriti, invece, Maddalena e Ramon. Ma sarà davvero così?

Pronostici e quote scommesse

Stando a quanto fa sapere Agipro, i bookmaker avrebbero già le idee chiare. E un solo nome in testa, come vincitrice: quello di Angelina Mango, con una quota compresa tra 1,70 e 1,85 su Planetwin 365 e Scommessemania. Isobel, invece, oscilla tra 2,55 e 2,75. Terzo posto per Aaron il cui ‘successo vale tra 5,25 e 6,50’. Meno favorito Wax, che si gioca a 7 volte la scommessa. Ma sarà davvero così? O verranno cambiate tutte le carte in tavola? Con Amici non si può mai dire mai!

Chi viene eliminato tra Cricca e Ramon sabato 22 aprile 2023

In attesa di scoprire cosa succederà nella finale del prossimo 14 maggio, quando verranno decretati i due vincitori (uno per la categoria canto e uno per la categoria ballo), una certezza c’è: sabato 22 aprile due ragazzi rischiano l’eliminazione. Stiamo parlando di Cricca, cantante del team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, e Ramon, ballerino di danza classica della squadra Zerbi-Celentano. Per il ballerino si tratta del secondo ballottaggio consecutivo: la scorsa settimana ha trionfato contro la cantante Federica. Ma chi di loro, quindi, dovrà lasciare il talent nella sesta puntata di sabato? Non ci resta che seguire tutto per scoprire cosa succederà!