Covid ad Amici, due allievi positivi: semifinale del 6 maggio a rischio? Ultime news sul Serale

Il Covid sta continuando a circolare e i dati degli ultimi giorni ne sono la dimostrazione: molti gli italiani a casa col virus che da anni, ormai, è entrato ‘prepotente’ nelle nostre vite. E il Covid, a quanto pare, è entrato anche nella scuola di Amici, il talent show di Maria De Filippi. Come ha fatto sapere Dagospia negli ultimi minuti, due allievi sarebbero risultati positivi, quindi la semifinale in programma il 6 maggio potrebbe essere a rischio.

Chi sono gli allievi di Amici 22 positivi al Covid e cosa succede ora

Al momento non si conoscono i nomi dei due allievi risultati positivi al Covid, ma una certezza c’è per tutti i fan: la puntata di questa sera andrà regolarmente in onda perché è stata registrata giovedì scorso, quando il virus ancora non aveva fatto ‘capolino’ nella scuola più famosa d’Italia. A rischio, però, la semifinale, quella prevista per sabato 6 maggio.

Quando va in onda la semifinale del Serale

Come spiega Dagospia, la produzione starebbe facendo tutti gli accertamenti sui ragazzi, ma a rischio potrebbe essere la registrazione, quella in programma giovedì prossimo, della semifinale. Al momento, non c’è nessuna certezza: sarà un falso allarme? O il penultimo appuntamento slitterà? Non ci resta che seguire la trasmissione e i suoi canali social per capire cosa accadrà, quale sarà il futuro del talent show di Maria De Filippi.

Data della finale di Amici 22

In attesa di capire cosa succederà ai ragazzi di Amici per via del Covid, che sarebbe entrato in ‘casetta’, al momento la data da cerchiare in rosso per la finale è quella del 14 maggio. La puntata, rispetto alle altre, sarà in diretta e in quel giorno, di domenica, verrà decretato, salvo cambiamenti del palinsesto, il vincitore di questa edizione, che da settembre sta appassionando il pubblico. Intanto, stasera andrà in onda la settima puntata: tre le manche, un solo eliminato tra Cricca e Aaron.