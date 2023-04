Finale Eurovision Song Contest 2023, arriva Mahmood come ospite: ecco quando

Sarà Mahmood l’ospite speciale italiano per la finale dell’Eurovision Song Contest 2023, che quest’anno si svolgerà a Liverpool in Inghelterra. Il cantautore italiano si esibirà in qualità di fuori concorso, in un’occasione che permetterà all’artista di portare la propria musica nuovamente all’estero. Attraverso i social, lo stesso cantante fa sapere grande felicità per questo evento, considerato come per la terza volta calcherà il palco della manifestazione canora europea.

Mahmood ospite dell’Eurovision Song Contest

Mahmood alla Liverpool Arena, forte di essere stato scelto dai dirigenti della BBC per cantare a questo importante evento canoro. La musica del cantautore italiano non piace solo nel nostro Paese, ma viene accolta bene anche all’estero: almeno questa è l’opinione dell’emittente londinese, convintissima che il ragazzo sia il nome giusto per impreziosire il lato artistico della manifestazione canora più famosa d’Europa e forse del mondo. Nella sua esibizione, Mahmood infrange un record storico per l’Italia: nessun artista italiano era mai stato chiamato come ospite speciale per cantare all’Eurovision.

Sulle pagine di Fanpage, Mahmood ha espresso grande emozione e contentezza per questo inaspettato invito a cantare nella città di Liverpool: “Sono molto felice di tornare a Eurovision. Ringrazio gli organizzatori che mi hanno invitato come ospite ed è un grande onore per me. Non vedo l’ora di salire su quel prestigioso palco davanti a una platea unica al mondo”. Per il cantautore si tratta della terza partecipazione: nel 2019 cantò all’edizione di Tel Aviv, poi lo scorso anno prese parte a quella di Torino, cantando con Blanco il brano tormentone “Brividi” (vittorioso del Festival di Sanremo). Insomma, sul palco entrerà un veterano degli Eurofestival, con Mahmood che porterà tutta la qualità del cantautorato moderno italiano, con brani che oggi fanno innamorare milioni di persone tra grandi e soprattutto giovani, che trovano nel cantautore un modello da stimare e seguire con passione.