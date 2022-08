Mahmood fidanzato? La nuova fiamma è un volto noto del cinema e della moda

Mohmood è stato sorpreso con quella che pare essere la sua presunta e nuova fiamma. Dopo la vittoria di Sanremo con il brano Soldi, la carriera del talentuoso ragazzo è stata costellata di successi e proficue collaborazioni. Una su tutte quella con il giovane Blanco, assieme al quale ha emozionato milioni di italiani con il brano ‘Brividi’.

Se la sua carriera professionale è sotto gli occhi di tutto, poco invece si sa della sua vita sentimentale. Tuttavia, proprio di recente, Mahmood sembra sia stato ‘beccato’ in dolce compagnia.

Mahmood fidanzato? L’indiscrezione

Galeotta fu la storia Instagram, volevo parafrasare un celebre verso dantesco. È infatti proprio grazie ad essa che nelle scorse ore si è ottenuto qualche prezioso indizio in più circa la vita sentimentale del cantante. Ma non solo musica, il ragazzo si è infatti anche lanciato nel mondo della moda e la scorsa primavera è stato scelto da Burberry per sfilare alla settimana della moda parigina.

La vicinanza a Riccardo Tisci

In questa circostanza non è passata inosservata la sua vicinanza a Riccardo Tisci, direttore creativo del brand e al momento uno dei più rinomanti stilisti del mondo. Tra i due sembra esserci un legame del tutto particolare: è stato ad esempio proprio Tisci a volere Mahmood nel ‘cast’ di Burberry ed insieme hanno partecipato alle sfilate parigine in prima fila.

Inoltre, pochi giorni fa Mahmood lo ha raggiunto in Sardegna per i festeggiamenti del suo compleanno e recentemente, sempre su Instagram, i due si sono mostrati insieme in motorino durante un soggiorno in Grecia, a Mykonos. Il video è stato poi postato sui social, nelle storie Instagram, dallo stesso cantante. Sarà una semplice collaborazione professionale oppure dietro al loro legame in realtà c’è un sentimento maggiormente profondo?