Semifinale Amici 22, chi è stato eliminato sabato 6 maggio 2023? Chi sono i finalisti e data ultima puntata

Chi è stato eliminato nella semifinale di Amici? Chi dei ragazzi nella penultima puntata, quella di sabato 6 maggio, ha dovuto lasciare il talent? E chi, invece, ha ottenuto il ‘pass’ ed è dritto in finale? Sono queste le domande che, ormai da ore, si rincorrono e la curiosità dei fan, quelli che da settembre stanno seguendo la trasmissione di Maria De Filippi è tanta. Tra prove di canto, ballo, continue gare, esibizioni davanti a giudici esperti e professionisti, la finale si avvicina e solo uno degli allievi ancora in gara riuscirà a trionfare e ad alzare l’ambita coppa. Ma cosa è successo sabato 6 maggio?

Cosa è successo nella semifinale di Amici del 6 maggio, chi è stato eliminato

Tre, come sempre, le manche della semifinale di Amici. A decidere chi iniziare, come sempre, i tre giudici Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio. Ma cosa è successo? E chi dei giovani talenti è finito dritto al ballottaggio finale? Ci sono state due eliminazioni o solamente una e in cinque sono in finale?

In aggiornamento

Chi sono i finalisti di Amici e quando va in onda la finale

In semifinale sono arrivati ben sei ragazzi, due per ogni squadra. Ebbene sì, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, che ogni settimana divertono il pubblico in studio e a casa con le loro performance, hanno potuto contare su Isobel e Aaron, mentre Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo sulla ballerina Maddalena e sulla cantante Angelina. E ancora, Arisa e Raimondo hanno puntato tutto su Wax e Mattia. Non tutti, però, sono riusciti ad arrivare fino alla fine, nonostante la bravura e il talento. Chi dei ragazzi è stato eliminato a un passo dalla finale? E chi, invece, si gioca il tutto per tutto per trionfare?

In aggiornamento

In ogni caso, una certezza c’è: l’ultima puntata di Amici andrà in onda, salvo cambiamenti improvvisi del palinsesto, domenica 14 maggio. E sarà, ovviamente, in diretta!