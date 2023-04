Simone Coccia Colaiuta, chi è il figlio Loris: età, oggi, l’ex compagna Barbara Ippoliti

Simone Coccia Colaiuta è l’ex fidanzato della deputata del pd Stefania Pezzopane e oggi pomeriggio si racconterà a Mara Venier nel salotto di Domenica In su Canale 5. Parlerà a cuore aperto della rottura con l’ex e del figlio Loris. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo sul ragazzo!

Simone Coccia Colaiuta e l’ex compagna Barbara Ippoliti

Simone Coccia Colaiuta è diventato un volto noto in seguito alla sua lunga relazione con Stefania Pezzopane. I gossip su di loro non sono mancati, data la differenza d’età di 23 anni, ma il loro amore è rimasto solido e vero per ben 9 anni, fino alla rottura recente. Tuttavia, prima di questa relazione, Colaiuta ne ha avuta un’altra decisamente importante con Barbara Ippoliti, con cui ha avuto il figlio Loris. I rapporti tra loro sono decisamente difficili e durante la sua permanenza nel Grande Fratello, lei ha dichiarato: “Non hai mai versato un euro per nostro figlio, dovresti dare 300 euro al mese per la sua crescita, ma non lo hai mai fatto. Io non mi sono arresa e sono riuscita a trovare un lavoro in un call center, è precario ma tengo duro altrimenti non saprei cosa dare da mangiare a mio figlio”. Il dolore della donna è evidente e ha continuato ad inveire: “Quando ti chiedo i soldi mi rispondi che non li hai perché non hai lavoro, questo perché continui a desiderare di lavorare nel mondo dello spettacolo, ma perché non ti trovi un lavoro vero?».

Il rapporto con il figlio Loris

Simone Coccia e il figlio Loris sembra che per un lungo periodo non abbiano avuto un rapporto. Barbara ha raccontato che fino al 2015 non ha mai visto il figlio e non lo cercava. Insomma, le sue parole sono sempre state molto dure nei suoi confronti. Forse è proprio nell’ultimo periodo che il padre ha voluto recuperare il rapporto con Loris. Ha raccontato a Il Sussidiario: “Lo proteggo molto, come tutti ovviamente se mi toccano mio figlio mi trasformo. Mi faccio fare tutto, mi ha insegnato a fare skate, giochiamo a pallone. Come i ragazzini… Io non ho mai avuto un padre, quando c’è stata la festa del papà mi ha fatto la lettera e il regalino”. Sembra che Loris sia legatissimo al padre e per lui sia un grande esempio da imitare.

Chi è Loris: età e cosa fa oggi

Di Loris non si hanno molte informazioni, perché è un ragazzo molto riservato. Sappiamo che ha circa 18 anni e probabilmente sta finendo gli studi scolastici. Il padre vive in montagna con i suoi cani, e spesso lo va a trovare. Insieme sono molto avventurieri e non persona occasione per fare qualcosa insieme. Forse oggi Simone Coccia rivelerà qualche dettaglio in più a Mara Venier? Staremo a vedere!