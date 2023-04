Perché è finita la storia tra Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta dopo 9 anni? Il post sui social

La deputata del pd Stefania Pezzopane oggi sarà ospite di Mara Venier nel seguitissimo salotto di Domenica In. Parlerà a cuore aperto di sé, della sua vita e della sua carriera. Racconterà soprattutto i dettagli dell’amore e della rottura con il suo storico ex fidanzato Simone Coccia. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco i veri motivi che li hanno fatti lasciare.

Perché Stefania Pezzopane e Simone Coccia si sono lasciati?

Stefania Pezzopane e Simone Coccia si sono conosciuti e fidanzati nel 2014, il momento in cui hanno intrapreso una grande avventura tenendosi per mano. La differenza d’età aveva fatto molto scalpore all’inizio perché lui è più giovane di ben 23 anni. Tuttavia, per loro non è stato un problema e si sono amati molto intensamente. La rottura è stata annunciata con un post su Instagram che ha commosso tutto il popolo del web. Non hanno spiegato i motivi nel dettaglio, ma sembra proprio che non ci sia nessuna “tragedia” dietro questa separazione: non tradimenti o menzogne. Semplicemente, hanno deciso di prendere strade diverse. Ha scritto: “Simone ed io non stiamo più insieme. Abbiamo maturato questa decisione, perché il grande affetto che abbiamo l’uno per l’altra, il rispetto e l’amicizia speciale non sono sufficienti a proseguire un progetto di vita di coppia”.

Un amore lungo 9 anni

Il loro amore è stato molto intenso e ha dovuto affrontare molte sfide, spesso anche difficili. I pregiudizi delle persone, le malelingue, ma anche dei casi più gravi in cui sono dovuti ricorrere agli avvocati per difendersi. Hanno girato il mondo e condiviso tanto. Come sappiamo, però, la vita cambia e ci trasforma con lei, così, spesso ci troviamo a non essere più in sintonia con la persona che avevamo scelto per stare al nostro fianco anni prima. Nel post, infatti, c’è scritto: “Abbiamo vissuto tutto intensamente, mentre attorno a noi cambiavano le cose e le persone. Ed anche noi siamo cambiati, sono cambiati i nostri impegni, le esigenze delle nostre famiglie, le aspettative di futuro”. Insomma, sembra che il motivo della separazione sia la mutevolezza della vita.

Il post su Instagram

Il post su Instagram ha commosso tutti e ha ricevuto migliaia di commenti positivi. Infatti, da molti è stato visto come un bellissimo esempio di due persone che si sono amate e poi hanno deciso di lasciarsi per il bene di entrambi. Un amore sano e una rottura pacifica, che lascia bene e amore dietro di sé, non odio. Qui potete leggere la dichiarazione completa: