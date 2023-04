Simone Coccia Colaiuta, chi è l’ex di Stefania Pezzopane: età, oggi, altezza, figlio, foto e Instagram

Tutto pronto per un nuovo appuntamento su Canale 5 in compagnia di Mara Venier con Domenica In e tantissimi ospiti inediti! Oggi in studio arriverà anche la deputata del pd Stefania Pezzopane. Parlerà a cuore aperto e racconterà tutto di sé, della sua carriera e della sua rottura con lo storico ex fidanzato Simone Coccia Colaiuta. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui e la fine della loro storia d’amore!

Chi è Simone Coccia Colaiuta: età e lavoro

Simone Coccia Colaiuta è nato a l’Aquila il 18 agosto del 1983: è nel capoluogo abruzzese che trascorre gran parte della sua infanzia. È un ex spogliarellista e ballerino, noto a tutti per essere stato il fidanzato della senatrice Stefania Pezzopane. In passato ha lavorato anche come muratore, preferendo però a questo di gran lunga lo spettacolo. In televisione ha avuto un’esperienza come corteggiatore di Uomini e Donne e nel 2018 ha partecipato come concorrente al Grande Fratello.

La vita privata: l’ex Stefania Pezzopane e il figlio

Simone Coccia Colaiuta ha sempre affermato di aver avuto tante donne nella sua vita. È stato sposato con una donna non appartenente al mondo dello spettacolo e dalla loro unione è nato un figlio, Loris, oggi adolescente. Dal 2014 Simone è stato fidanzato con la senatrice Stefania Pezzopane e sono 23 gli anni di differenza tra i due. La coppia era innamoratissima e stava pensando al matrimonio. Tuttavia, qualcosa è andato storto e hanno deciso di prendere strade diverse. Lei ha annunciato pubblicamente la rottura con un post su Instagram:

Cosa fa oggi, curiosità, foto e Instagram

Il giovane Simone Coccia Colaiuta attualmente è Ricercatore e fondatore del Museo Itinerante sulla Grande Guerra 1915-1918 “La Casa Del Soldato” situato a L’Aquila in via Francesco Paolo Tosti. Ha destato scalpore la sua decisione di tatuarsi tutta la faccia. Potete seguirlo sul suo profilo Instagram che vanta oltre 26 mila followers, nel frattempo ecco alcune curiosità su di lui: