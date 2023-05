Quando finisce Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso? Data ultima puntata

Ci avviciniamo alla fine di “Pomeriggio 5” su Canale 5, che tra pochi giorni vedrà la sua ultima puntata per la stagione estiva. Un finale di stagione che potrebbe rivelarsi anche la chiusura definitiva del programma su Mediaset, soprattutto dopo che Barbara D’Urso viene data ormai sempre più vicina a firmare un contratto con Netflix e una collaborazione con la Rai.

Quando l’ultima puntata di “Pomeriggio 5”?

Se qualcuno pensava a un allungamento estivo del programma della D’Urso, dovrà ricredersi. Il programma andrà in vacanza in vista dell’estate, con Mediaset che ha già comunicato come non creerà “spin-off” estivi per intrattenere il pubblico affezionato alla “Barbara nazionale”. Per ora, a Cologno Monzese si parla di un ritorno in autunno del programma, che però potrebbe non essere condotto dalla sua storica conduttrice. Infatti, nel gioco dei vertici RAI, Barbara D’Urso potrebbe firmare con viale Mazzini e tornare in prima serata con “Ballando con le stelle”.

Il programma chiude a giugno

Per i dirigenti Mediaset, il programma di “Pomeriggio 5” chiuderà a giugno. Inutile portare avanti un programma esoso, quando la maggior parte dei telespettatori si troverà in vacanza e avrà poco tempo – giustamente – da dedicare al seguito della televisione. Nonostante il programma, che fonda intrattenimento e informazione, abbia sempre vinto la concorrenza con Rai 1 nel daytime, probabilmente il cuore pulsante della trasmissione emigrerà a Roma: sempre più palese e insistente la voce di un approdo della D’Urso alla concorrenza, ovvero la televisione pubblica.

Solo un mese extra per i telespettatori affezionati

Se negli anni scorsi il programma chiudeva nel mese di maggio, almeno quest’anno vedrà chiudere i battenti a giugno. Un modo gentile, forse, per far salutare a Barbara D’Urso il proprio pubblico, considerato come da settembre la sua presenza è incerta sui palinsesti Mediaset. L’emittente di Berlusconi, almeno negli ultimi mesi, l’ha ridimensionata, in una situazione che difficilmente si chiarirà con la concorrenza sul collo di RAI e soprattutto Netflix.