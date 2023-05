Al Sancak, la nuova serie tv con Uğur Güneş di Terra Amara su Canale 5: ecco quando inizia, trama e anticipazioni

Approderà tra qualche mese su Canale 5 la serie turca Al Sancak che vede come protagonista Uğur Güneş l’attore turco che è diventato popolare in Italia grazie al ruolo di Yilmaz In Terra Amara. Secondo alcune indiscrezioni, la nuova serie tv dovrebbe fare capolino sul piccolo schermo nel corso di quest’estate con il titolo Bandiera Rossa. È bene, tuttavia, ricordare che in merito non giungono da Mediaset né conferme né smentite in quanto l’azienda non ha ancora ufficializzato la programmazione per i mesi estivi. Maggiori dettagli potrebbero dunque arrivare nel corso delle prossime settimane anche se le serie drammatiche realizzate in Turchia sono diventate un’assidua presenza nel palinsesto di Canale 5. Ma qual è la trama della serie?

La trama della nuova serie drammatica turca Al Sancak

Al Sancak andrà in onda in Turchia a partire dal prossimo 19 gennaio. In questa drammatica serie l’azione tipica del genere poliziesco si intreccia con toni dal taglio sentimentale, una commistione che toccherà poi ai telespettatori giudicare. Ora, questa produzione è differente dalle atmosfere di Terra Amara in quanto è ambientata nel mondo militare turco ed esplora situazioni conflittuali. In particolare, il capitano di fanteria Ali Banazli compatta la propria squadra al fine di fronteggiare un’imminente minaccia che potrebbe mettere in serio pericolo la sicurezza nazionale. Il capitano di fanteria farà poi la conoscenza di Nadia Ivanov, incontro dal quale nascerà poi una relazione sofferta e non priva di ostacoli. La coppia cercherà di tenere a bada i propri sentimenti e non confondere la sfera privata con quella lavorativa ma nel frattempo, la posta in gioco sarà sempre più alta. Come si evolveranno le vicissitudini della coppia e dei loro compagni di avventura?

Il cast

Oltre a Uğur Güneş nel cast della serie Al Sancak troviamo anche: Gülsim Ali, İdris Nebi Taşkan, Ahmet Yenilmez, Gözde Türker, Ahmet Olgun Sünear, Emre Dinler, Eslem Akar, Tezhan Tezcan, Çağlar Sayın, Faith Gühan, Ömer Faruk Aran, Rıdvan Aybars Düzey, Murat İnce, Melih Özdoğan, Sibel Aytan, Cem Kurtoğlu, Osman Soykut, Abidin Yerebakan, Zeynep Koltuk e Nihat Altınkaya.