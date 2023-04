La Promessa su Canale 5, quando inizia la nuova soap opera spagnola: data, cast e trama

L’estate si avvicina e, come di consueto, la stagione televisiva si concluderà lasciando spazio soprattutto alle repliche e alle nuove produzioni straniere. In particolare, è pronta a sbarcare su Canale 5 una nuova soap opera spagnola: La Promessa, riuscirà a catturare l’attenzione dei telespettatori?

La tram e il cast de La Promessa: la nuova soap opera di Canale 5

Serie in costume, il suo titolo originario è La Promesa ed appartiene al broardcaster pubblico Tve. Ambientata nel 1913 a Cordova, la trama di questa nuova soap opera ruota attorno a Jana, Ana Garcés, che si fa assumere come cameriera al palazzo La Promessa in quanto intenzionata a scoprire tutta la verità sull’omicidio di sua madre e di suo fratello. Accadrà, tuttavia, qualcosa che la donna non aveva previsto: si innamorerà di uno dei figli dei ricchi padroni, ovvero Manuel, interpretato da Arturo Sancho. Riuscirà l’amore a lenire la voglia di vendetta e di aver giustizia da parte della protagonista? Oltre ai menzionati Manuel e Jana, nel cast della nuova soap Mediaset che si appresta a prendere il via ci saranno anche Manuel Castro e Jordi Coll, volti già noti ai telespettatori di Canale 5 per via delle loro partecipazione ad altre soap quali Sei sorelle e Il Segreto.

Le puntate e data di inizio

La prima stagione della soap conta complessivamente 122 episodi. Già confermato, inoltre, l’acquisto da parte di Mediaset della seconda stagione. Rispetto invece alla data di inizio non si sa ancora in modo preciso quando La Promessa inizierà in Italia ma probabilmente la rete sta cercando un degno sostituto di Un altro domani. Non resta altro che avere ancora un po’ di pazienza per poi scoprire tutti i dettagli e gli intrighi della soap che si preannuncia davvero avvincente e ricca di emozioni.