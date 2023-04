Uomini e Donne, quando torna in onda dopo il Ponte del 25 aprile? Data e anticipazioni puntata

Il dating show più amato e seguito di sempre, Uomini e Donne, in onda tutti i giorni a partire dalle 14.45 su Canale 5 in concomitanza con il ponte del 25 aprile si prende una piccola pausa. Infatti, dopo la puntata trasmessa giovedì 20 aprile, il programma della De Filippi tornerà in onda a partire da mercoledì 26 aprile. Un’assenza quella dello scorso venerdì inattesa ed imprevista, che resta tuttora avvolta nel mistero. Ma cosa andrà in onda al suo posto in queste giornate di festa?

Uomini e Donne non va in onda oggi venerdì 21 aprile 2023: ecco perché

La sospensione di Uomini e Donne

Un’assenza che ha lasciato tutti sopresi quella verificatasi lo scorso venerdì sui palinsesti Mediaset. Ora, se dal lato lo stop nelle giornate del ponte del 25 aprile, ovvero lunedì 24 e martedì 25 aprile, era già previsto in considerazione di un minor numero di persone davanti alla tv, a destare un certo stupore è la sospensione della puntata prevista per lo scorso 21 aprile. Al suo posto, è andato in onda uno Speciale di Amici che ha anticipato il tradizionale appuntamento quotidiano con il talent, solitamente previsto alle 16.10. Ora, il palinsesto Mediaset subirà nuovamente delle modifiche nei giorni del ponte, cosa vedremo al posto di Uomini e Donne ?

I cambiamenti del palinsesto

Gli amanti della trasmissione, coloro che non vedono l’ora di conoscere le vicissitudini di dame e corteggiatori che abitualmente si avvicendano in studio, dovranno portare un po’ di pazienza. Il canonico appuntamento con l’amato programma della De Filippi tornerà, infatti, in onda mercoledì 26 aprile. Fino a quella data il palinsesto Mediaset conoscerà delle piccole modifiche. Nella fattispecie, lunedì 24 aprile nella fascia oraria del dating show andrà in onda il film tv La casa sul Lago, appartenente al ciclo dei film tedeschi di Inga Lindstrom. Mentre, nel giorno della Liberazione al posto di Uomini e Donne ci sarà sempre un altro film ma appartenente stavolta al ciclo di Rosamunde Pilcher, intitolato: Il fantasma di Cassley.