Uomini e Donne 2023, quando finisce? Scelte Luca e Nicole, data ultima puntata

Uomini e Donne si chiuderà a breve con questa stagione, condotta come sempre da Maria De Filippi. L’ultima sorpresa che potrebbe garantire il noto programma di Canale 5, potrebbe essere la scelta che compiranno sia Luca che Nicole. Entrambi, infatti, dovrebbero effettuarla nell’ultima puntata del programma, regalando ai fan del noto format della De Filippi un ultimo colpo di fioretto capace di tenere le persone incollate alla televisione nel primo pomeriggio.

Verso l’ultima puntata di Uomini e Donne

C’è grande attesa verso la scelta di Luca e Nicole, in una situazione mediatica che forse non aveva mai visto protagonista il programma dai tempi dell’esordio e Costantino Vitagliano nel ruolo di tronista. Resta però che crea attenzione questa attenzione, con tanti giovani che vogliono sapere cosa sceglieranno i due ragazzi per il loro futuro. Il programma, in onda dal 1996, su queste situazioni ha creato il proprio successo pomeridiano. Negli anni la stessa De Filippi, con l’aiuto del compianto Maurizio Costanzo, hanno modificato molto il format in un modello vincente, riuscendo anche a superare il duro periodo legato al Covid-19.

Come abbiamo potuto vedere, ultimamente il trono classico e over del programma è stato unito, riscontrando i favori del pubblico. In ogni puntata, Maria De Filippi mostra momenti di frequentazione tra i partecipanti al programma, con cavalieri e dame alle prese con la conoscenza del parterre maschile e femminile del programma. Altre situazioni, invece, sono dedicate alle personalità che siedono sul trono e desiderano aprirsi a una nuova storia d’amore nella loro vita, affidandosi al programma della conduttrice per coronare questo grande obiettivo di vita. Nelle ultime settimane, nel programma sono arrivati due nuovi tronisti: Luca Daffrè e Nicole Santinelli. Gli ultimi tronisti, considerato come il programma va avanti da settembre ininterrottamente (salvo per la morte del giornalista Maurizio Costanzo). Cosa sceglieranno allora i due ragazzi? Lo sapremo entro il 31 maggio, data dell’ultima puntata del programma.