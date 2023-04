Uomini e Donne non va in onda venerdì 21 aprile 2023: ecco perché, su Canale 5 lo speciale di Amici

Uomini e Donne. Brutte notizie per i fans e i grandi appassionati del programma che non vedono l’ora che arrivi il primo pomeriggio su Canale 5 per poter finalmente guardare un’altra imperdibile puntata di Uomini e Donne, lo show dating con la magistrale conduzione di Maria De Filippi e campione di share. Salta la programmazione per la giornata di venerdì 21 aprile 2023. Ecco perché.

Uomini e Donne, anticipazioni 19 aprile 2023: ultime news su Paola e Gemma, le esterne di Luca, trono Over o classico oggi

Uomini e Donne, salta la puntata di venerdì 21 aprile: perché?

Insomma, dopodomani pomeriggio su Canale 5, venerdì 21 aprile 2023, il classico e tradizionale appuntamento con lo show dating Uomini e Donne non andrà in onda, e salterà la sua programmazione. Al suo posto, invece, ci sarà comunque la De Filippi, ma con uno speciale dedicato all’edizione in corso di Amici. La conferma arriva direttamente anche dal sito Mediaset, dove è presente la nuova programmazione provvisoria che, come detto, lascerà uno spazio aggiuntivo proprio per il talent che per il momento è nelle sue ultime fasi, quelle pi importanti e concitate, ovvero il Serale.

Uomini e Donne e il ponte del 25 aprile: quando ritornano le puntate?

E dopo, cosa ci sarà? Sempre seguendo la programmazione ufficiale divulgata da Mediaset attraverso i suoi canali, alle ore 16.10 andrà in onda il tradizionale appuntamento con il daytime di Amici 22. Inoltre, per aggiungere, ricordiamo che Uomini e Donne rispetterà anche il ponte del 25 aprile: e quindi quando ritornerà? Secondo le informazioni ufficiali, Uomini e Donne dopo la puntata di giovedì 20 aprile, ovvero domani, non andrà in onda per qualche giorno. Non solamente venerdì 21 aprile, ma l’appuntamento salterà anche per il ponte del 25 aprile. Al posto del dating show, nel primo pomeriggio di Canale 5, per la giornata del 24 aprile, andrà in onda, dalle 14 alle 16 il film Inga Lindstrom – La casa sul lago, mentre per il giorno successivo, alla stessa ora, vedremo Rosamunde Pilcher: Il fantasma di Cassley. Dopo questo stop di qualche giorno, però, si ritornerà alla consueta routine di sempre: Uomini e Donne di Maria de Filippi tornerà regolarmente in onda da mercoledì 26 aprile.