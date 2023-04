Uomini e Donne, anticipazioni 19 aprile 2023: ultime news su Paola e Gemma, le esterne di Luca, trono Over o classico oggi

Dopo aver visto al centro dello studio Silvia e Sabino del Trono Over, tra non poche polemiche, e le esterne di Nicole, la tronista che sta conoscendo meglio Andrea Foriglio e Carlo Alberto, oggi torna Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Protagonisti, come sempre, dame e cavalieri del trono over, ma anche giovani tra tronisti e corteggiatori che sono lì con un unico scopo: mettersi in gioco, innamorarsi. La padrona di casa resta Maria De Filippi: nella puntata di oggi su chi verranno puntati i riflettori? Ecco tutte le anticipazioni di mercoledì 19 aprile, con l’appuntamento come sempre su Canale 5 a partire dalle 14.45!

La lite oggi a Uomini e Donne tra Paola Ruocco e Gemma, c’entra Elio

Stando alle anticipazioni riportate come sempre da Lorenzo Pugnaloni, oggi andrà in onda la prima parte della puntata registrata domenica scorsa. E, molto probabilmente, si inizierà col trono Over, quindi con le due rivali per eccellenza: Gemma Galgani e Paola Ruocco. Paola, archiviata la conoscenza con Remo, è uscita con Elio, ma la frequentazione è giunta al capolinea e in studio ci sarà una lite con Gemma, che aveva conosciuto il cavaliere e che aveva dovuto fare i conti con il due di picche. Non mancheranno le polemiche.

Nuovo cavaliere per Gemma, ultime news su Alessio e Rebecca

Ma non solo delusioni per Gemma. Nella puntata di oggi per lei arriverà un nuovo cavaliere: si chiama Giuseppe, è di Anzio, ha la sua età. Sarà la volta buona? Protagonisti anche Alessio e Rebecca: il cavaliere sta conoscendo meglio la dama, che inizialmente aveva colpito Armando Incarnato. Nascerà una bella storia d’amore?

Il trono di Luca Daffrè

Non è detto, ma è probabile che si parli anche del tronista Luca Daffrè, che ha deciso di eliminare Carmen. Lui, però, ha portato in esterna Camilla, che aveva già conosciuto su Instagram, e Alice. A casa, invece, Alessandra: come avrà reagito? Non ci resta che seguire la puntata di oggi su Canale 5, a partire dalle 14.45, per scoprire cosa succederà ai protagonisti di Uomini e Donne. Lì dove tutto ruota attorno all’amore.