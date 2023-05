Quando finisce Terra Amara su Canale 5? Data e anticipazioni ultima puntata

Come altre serie televisive di Canale 5, anche “Terra Amara” si avvicina al finale di stagione. La stop alla famosa soap di Mediaset, infatti, dovrebbe avvenire dal mese di giugno 2023. Al suo posto, verranno riproposte repliche di serie televisive, sempre in onda sul quinto canale, oppure dei film che possano allietare i pomeriggi estivi dei tanti telespettatori collegati al televisore.

La fine di “Terra Amara”

Telespettatori, non preoccupatevi, sarà uno stop momentaneo della soap opera. Infatti, già dall’autunno potrebbero tornare le nuove puntate con protagonista Zuleyha, pronta a raccontarvi nuove storie e appassionanti intrecci narrativi. Come normale che sia, Mediaset in vista dell’estate 2023 alleggerisce il proprio palinsesto televisivo. Da una parte la necessità di registrare nuove puntate televisive della soap opera, dall’altra evitare di mandare un prodotto “televisivamente ricercato” con i telespettatori presi dalle vacanze e non certo attaccati al televisore nei mesi estivi.

La petizione per mandare già in onda i nuovi episodi della soap

La decisione di Mediaset ha scontentato, però, numerosi fan. Infatti, molti dei nuovi episodi della storia di “Terra Amara” sono pronti, tanto da poter essere trasmessi già durante questa estate. Una condizione cui, gli stessi fan della serie televisiva, hanno accesso una lamentela con l’emittente televisiva di Cologno Monzese: hanno richiesto subito i nuovi episodi della storia, sostenuti anche da una raccolta firme avvenuta prendendo le adesioni di tutti quei telespettatori appassionati della serie televisiva.

Quando ci sarà il vero finale della soap opera turca?

Per il dispiacere dei fan italiani, questo è il caso di dirlo, gli autori turchi hanno già detto pubblicamente come “Terra Amara” non andrà oltre la quarta stagione. Una scelta editoriale, dove non vogliano portare il titolo cinematografico ad avere decenni di vita come altre serie televisive internazionali (in primis italiane e americane). L’ultimo episodio, secondo le loro dichiarazione, dovrebbe essere mandato in onda nel 2024 su Canale 5.